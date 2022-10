Benzema, Lewandowski, Courtois, Oshoala : ces stars sont déjà à Paris pour le Ballon d’Or (vidéos)

L’influenceuse a partagé quelques stories sur Instagram où elle est surprise et en colère contre Militao : «Je ne fermerai plus les yeux.»

Jeudi dernier, Éder Militao a ouvert une procédure judiciaire contre sa compagne, Karoline Lima, comme le rapporte le média ‘UOL Esporte’, pour fixer le montant de la pension alimentaire de sa fille à 6 060 reais brésiliens par mois (1 200 euros à changer), ce qui correspondrait à cinq salaires minimums.

Une plainte qui a beaucoup surpris l’influenceuse, qui par l’intermédiaire de son avocate, Gabriella García, a déclaré qu’«elle ne voulait pas cette exposition» et qu’ils négociaient ce chiffre «à l’amiable»: «Maintenant, nous devons comprendre le processus et étudier le cas».

Mais, la chose ne s’est pas arrêtée là, et c’est que Lima est très en colère contre l’ouverture de la procédure judiciaire du défenseur central du Real Madrid. Pour cette raison, il a eu recours à ses réseaux sociaux pour manifester son indignation et annoncer qu’il va se battre en justice.

«Aujourd’hui, encore une fois, je suis surprise d’une autre démarche de mon ex et encore une fois je l’ai appris par les médias. Je n’ai toujours pas accès à 100% à ce processus. Mon avocat est déjà en retard».

Il y aura la guerre devant les tribunaux

«Mais je ne vous dis qu’une chose : si tout ce qui sort dans les médias est vrai (ce qui j’espère ne l’est pas), je ne vais plus me taire. Je ne ferai plus semblant qu’il ne se passe rien, je ne fermerai plus les yeux. Maintenant, un combat d’adultes commence», a ajouté Karoline Lima.

«Je suis une femme, je suis une mère, j’ai mon caractère et, Dieu merci, j’ai une voix. Et peut-être que ça dérange. Je me demande combien de femmes ont vécu la même situation. Alors maintenant, je vais utiliser ma voix pour exposer tout ce que j’ai vécu, tout ce que je traverse et ce que je traverserai encore. Je ne laisserai aucun homme, encore moins le père de ma fille, briser mon caractère et qui je suis vraiment . Et moins de mensonges sur moi. Qui était avec moi le sait, mais maintenant vous le saurez tous», a-t-il conclu à travers ses stories sur Instagram.