Benjamin Castaldi évoque ses gros problèmes d’argent sur le plateau de TPMP !

Ce n’est un secret pour personne. Raymond Aabou fait partie des grandes gueules de TPMP, et ce, avant même qu’il ne devienne chroniqueur. Lorsqu’il a quelque chose à dire, celui-ci n’hésite jamais une seule seconde. Et il vient de le prouver une nouvelle fois il y a quelques heures.

Mais pour quelle raison le chauffeur-livreur a-t-il vu rouge durant la dernière quotidienne ? Tout simplement parce que le «comportement» de ses collègues l’agace. Mais au départ, tout serait parti d’un débat autour de l’humoriste Jarry.

Celui-ci ayant fait le choix de quitter TF1 pour aller chez France 2. Il s’agissait donc du débat du soir sur TPMP. Pour rappel, l’humoriste s’exprimait à ce sujet il y a quelque temps. Dans les colonnes du Parisien, il faisait notamment savoir :

«Pendant un an, je me suis retrouvé sans rien. Sans la scène à côté, j’avais zéro revenu. J’aurais pu aller chanter des chansons sur le trottoir. Aujourd’hui, France 2 me propose un contrat. Je trouve ça rassurant».

Aujourd’hui, tout va donc mieux pour Jarry. Qui se voit proposé un contrat et donc, une meilleure stabilité. Une stabilité que Raymond a lui aussi besoin d’avoir. C’est aussi pour cette raison que celui-ci cumule deux boulots. Son poste autour de la table, et son travail de chauffeur.

Car sans cela, il aurait sans doute beaucoup de mal à vivre et finir les fins de mois. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il sortait de ses gonds dans l’émission de ce jeudi 14 octobre. Le chroniqueur de TPMP faisant en effet savoir :

«Ce n’est pas un métier ici, c’est une récré. J’ai le droit de penser que les gens, quand ils arrivent au boulot, on ne les applaudit pas, on ne les maquille pas…» En soi, Raymond n’a pas tout à fait tort. Mais ses collègues ne semblaient pas de son avis.

D’autant plus que le chauffeur livreur ne s’arrêtait pas là et devenait un peu plus «violent» dans ses propos. Tout simplement pour montrer la vraie vie à Kelly Vedovelli, Isabelle Morini-Bosc, ou encore Bernard Montiel :

«Vous voulez faire des métiers de spectacle, que ça brille, des métiers de passion… Mais vous croyez que les autres n’ont pas de passion ? Tous les matins, il faut de l’argent pour pouvoir bouffer. Quand tu fais un métier qui brille, c’est le risque. Si t’as peur, va chercher un CDI».

Face à la déclaration de leur collègue de TPMP, certains prenaient donc la parole pour rétablir la situation. Isabelle Morini-Bosc, par exemple, lançait : «On sort une phrase de son contexte. Jarry explique seulement pourquoi il a préféré s’en aller de TF1..»

Ce à quoi Raymond répondait : «Tu travailles toi ? C’est quoi ton travail ? Explique ce que tu fais aux téléspectateurs». Le patron de TPMP tentant ensuite de défendre son ami, déclarait alors : «Raymond, il est vrai, il dit ce qu’il pense, laissez-le. Il prend ça comme un loisir…»

Toutefois, Bernard Montiel ne semblait pas de son avis. Lui aussi présent autour de la table semblait très déçu par les propos de Raymond. Il trouvait même que du mépris résonnait dans ses paroles : «C’est du mépris que tu as pour nous.»