Bénin : la réaction de Patrice Talon après le décès de l’ancien président Ibrahim Boubacar Keïta

Le président béninois Patrice Talon, a réagi à l’annonce de la mort du président Ibrahim Boubacar Keïta. L’ancien président malien, qui a dirigé le Mali entre 2013 et 2020, est décédé dimanche à son domicile de Bamako, a appris l’AFP auprès de sa famille.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, Patrice Talon a produit une déclaration pour lui rendre un vibrant hommage.

«C’est avec consternation que j’ai appris le rappel à Allah du Président Ibrahim Boubacar KÉITA, IBK comme on l’appelle. À la République du Mali, au Peuple malien et à sa famille biologique qui perdent un grand fils, je voudrais exprimer ma profonde compassion et celle du Peuple béninois. Qu’Allah ait son âme.», a-t-il déclaré sur Twitter.

Ibrahim Boubacar Keïta est né le 29 janvier 1945 à Koutiala. C’est un homme d’État malien, président de la République du 4 septembre 2013 au 18 août 2020. Il a occupé les fonctions de Premier ministre de 1994 à 2000 et de président de l’Assemblée nationale de 2002 à 2007.