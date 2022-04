Bayern Munich : une réunion prévue pour fixer l’avenir de Lewandowski

Suite à leur mariage «d’essai» à Las Vegas, Kourtney Kardashian et Travis Barker ont changé d’avis sur ce qu’ils veulent le jour de leur mariage et prévoient de faire quelque chose de totalement différent.

Des proches du couple ont dévoilé quelques détails sur ce que sera leur prochain mariage intime et les souhaits des futurs époux.

Il ne fait aucun doute que le mariage de Travis et Kourtney est l’un des plus attendus de l’année, car une grande fête très luxueuse et remplie de célébrités est envisagée.

Jusqu’à présent, la date exacte à laquelle il aura lieu n’est pas connue, mais le couple a déjà donné un avant-goût de ce que ce sera avec l’événement et à quel point il pourrait être excentrique.

Comment se passera le mariage de Kourtney Kardashian et Travis Barker ?

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, Kourtney Kardashian et Travis Barker n’ont pas la moindre intention que leur mariage soit très grand, avec un nombre d’invités très élevé, puisque le couple préfère être proche de sa famille et de ses amis les plus importants, a alors relevé une source à PEOPLE.

Il a été révélé que Kourtney espère que son mariage avec Travis sera un peu plus grand que ne l’était leur mariage à Las Vegas, mais pas si grand car elle veut garder sa journée spéciale aussi intime que possible, avec seulement quelques personnes soigneusement sélectionnées.

«Ils ne veulent pas un grand mariage (…) ils veulent une cérémonie intime et une fête pour la famille et les amis proches. La famille de Kourtney veut en faire partie», a ajouté la source.

Les Kardashian vont-ils organiser un enterrement de vie de jeune fille pour Kourtney ?

Comme ce sera le premier mariage de Kourtney Kardashian, des sources disent que ses sœurs «veulent lui organiser un enterrement de vie de jeune fille et célébrer autant que possible».