Bayern Munich : Sadio Mané remporte la Super Coupe d’Allemagne

Lors d’une rencontre très intense, le Bayern Munich a remporté sa 10e Supercoupe d’Allemagne face au RB Leipzig (5-3). Sadio Mané, Benjamin Pavard et Christopher Nkunku se sont illustrés.

Sans surprise, les deux équipes ont proposé un spectacle digne de la Bundesliga. Deux équipes offensives, des buts et quelques lacunes derrière. Dès le début de la rencontre, les champions d’Allemagne prenaient le dessus en assiégeant les coéquipiers de Christopher Nkunku.

Une domination qui payait avec l’ouverture du score de Jamal Musiala sur un tir puissant du droit (14e). Le jeune Allemand lançait là le début de son grand match.

Et si Leipzig ressortait peu à peu la tête de l’eau, Sadio Mané venait faire le break dès la 31e sur une offrande de Serge Gnabry. Le premier but du Sénégalais en match officiel avec le Bayern Munich depuis son arrivée cet été.

Le 3-0, inscrit par Benjamin Pavard après une combinaison sur corner (44e), venait tuer les espoirs d’un RB Leipzig globalement dominé en première période. La réduction du score de Marcel Halstenberg à l’heure de jeu ne changeait rien.

Cinq minutes plus tard, la défense de Leipzig, trop friable, laissait Serge Gnabry seul devant le but après un arrêt de Peter Gulasci. Et l’ancien Gunner ne s’est pas fait prier pour inscrire le but du 4-1.

Ni le penalty de Christopher Nkunku (77e) ni la réduction de l’écart de Dani Olmo (89e) n’ont véritablement inquiété le Bayern Munich qui, au bout du temps additionnel, a même inscrit un cinquième but par l’intermédiaire de Leroy Sané (90e+8).

Prochain rendez-vous pour les Bavarois : l’Eintracht Francfort vendredi prochain en ouverture de la Bundesliga.