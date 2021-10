Bartomeu à nouveau à l’honneur : un audit à Barcelone révèle une masse salariale exorbitante et une absence totale de contrôle économique

Pendant le séjour de Bartomeu à Barcelone, la masse salariale a augmenté de 61 %, les frais de gestion de 56 % et les frais financiers de 600 %.

L’audit commandé par le FC Barcelone révèle un manque de contrôle et d’improvisation dans la gestion quotidienne du club et la politique de transfert au stade de Josep Maria Bartomeu, dont la direction a fait grimper la masse salariale de 61% en trois ans et a laissé une dette 1 350 millions jusqu’en mars, y compris les engagements futurs.

Le directeur général du club, Ferran Reverter, a expliqué qu’en parallèle de cet audit, l’institution a commandé une enquête approfondie sur le fonctionnement de Barcelone, qui devrait être prête dans les prochains jours ou semaines.

L’audit révèle de graves carences de gestion de la part du précédent Conseil d’administration, dans le mandat duquel la masse salariale a été augmentée de 61% en trois ans (de 471 à 759 millions d’euros), 56% des dépenses de gestion et 600 % financières frais.

L’audit commandité confirme que les signatures ont été faites à des prix élevés et comportant des clauses engendrant des coûts salariaux, comme des primes de fin de contrat. Et Reverter a souligné que, s’il n’avait pas agi, la masse salariale de la saison 2021-22 se serait élevée à 835 millions, soit 108 % au-dessus des revenus récurrents.

En revanche, Reverter a confirmé que le club prévoyait de clôturer la saison 2021-2022 avec 5 millions de bénéfices, et que l’exercice 2020-2021 s’est terminé avec 481 millions de pertes dues à avoir inscrit 631 millions et avoir eu des dépenses de 1 136 millions.