Barcelone : le prix impossible qui devrait être alloué pour rénover le Camp Nou

En quatre ans, le Barça a assumé 1 400 millions d’euros de salaires pour seulement quatre joueurs : Messi, Griezmann, Coutinho et Dembélé.

Par l’intermédiaire de son PDG, Ferran Reverter, le Barça a présenté ce mercredi les résultats obtenus dans une ‘Due Diligence’ qui avait été réalisée ces derniers mois.

L’un des aspects qui explique la situation économique et sportive difficile du Barça est la gestion du conseil d’administration de Josep Maria Bartomeu avec la masse salariale de la première équipe masculine de football, un match qui a augmenté de 61% entre la saison 2016-17 et la 2020-21.

Reverter a d’abord montré une diapositive détaillant les chiffres. En 2016-17, le Barça avait une masse salariale de 471 millions, un montant qui est passé à 667 en 2017-18.

L’année suivante, il est passé à 722, et a continué d’augmenter en 2019-2020 (759). Lors de la dernière cure, les salaires ont atteint 793 millions, un montant 61% supérieur à 471.

De plus, s’il n’y avait aucun moyen de changer cette tendance, la prévision pour l’année prochaine était de 835 millions de masse salariale, ce qui aurait signifié 108 % du budget du club.

Le PDG du Barça a donné en exemple les cas de Messi, Griezmann, Coutinho et Dembélé. Rien qu’avec les salaires de ces quatre joueurs, le Barça a dû faire face à près de 1 400 millions d’euros de salaires ces quatre dernières années.

C’est-à-dire plus de 300 «kilos» par cours. Et seulement entre quatre joueurs ! Rappelons que le Barça a recruté trois des cinq joueurs les plus chers de son histoire à cette époque : Coutinho, Griezmann et Dembélé.

Dans son discours, Reverter a rappelé que d’autres clubs ayant une dimension similaire au Barça ont une masse salariale entre 30 et 50% inférieure à celle de l’entité catalane, ce qui rend les négociations avec les joueurs difficiles lors de la recherche d’une sortie ou de la conclusion d’un accord de renouvellement.

Enfin, le manager culé a dénoncé que la précédente réunion a porté au club à la dénommée ‘pyramide inversée’ en salaires. Les joueurs les plus vétérans ont des contrats longs et dans lesquels ils facturent chaque année plus, tandis que les jeunes joueurs ont des contrats courts, une situation qui devrait être complètement inversée.