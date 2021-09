Barcelone : la réaction de Gérard Piqué

Les supporters du Barça voulaient revoir un match de Ligue des Champions au Camp Nou. La dernière fois qu’ils l’ont fait, c’était avant la pandémie, il y a 22 mois, une nuit où Messi, Griezmann et Luis Suárez ont marqué. Aucun n’est encore au club, mais même ainsi, les fans ont montré que l’illusion est toujours intacte.

Lors du troisième match avec le public et d’une capacité de 40 pour cent, 39 737 spectateurs ont assisté au Camp Nou, un chiffre supérieur à ceux des duels contre la Real Sociedad (20 384) et Getafe (26 543).

Malgré la supériorité manifeste du Bayern et le sentiment général que le Barça finirait par perdre, les tribunes ont mis tous leurs efforts et leur enthousiasme pour aider l’équipe.

22 mois plus tard, l’hymne à ‘capela’ a été chanté, l’UEFA a sifflé avec enthousiasme et les chants de l’indépendance sont revenus à la 17e minute avec 14 secondes.

Et les chants de «pute du PSG» n’ont pas attendu la 10e minute, comme lors des deux matchs précédents, et ils se sont déjà fait entendre à la septième. Les chants de «Messi, Messi», en revanche, ont été à peine entendus cette fois.

Avant le match, de nombreux fans ont admis leur «peur» du Bayern et beaucoup ont même admis qu’ils avaient signé le match nul comme le moindre mal. Mais une fois le match commencé, ils ont repris confiance en l’équipe et ont applaudi comme cent mille.

Théoriquement, il n’y a pas de foule d’animation, mais un bon groupe de partisans s’est rassemblé derrière le but de Gol Sud et de là ils ont commandé les chants d’un Camp Nou qui n’a jamais cessé d’animer, mais qui a supposé l’infériorité du Barça contre le Bayern et toujours avec 0 -0 a été célébré comme s’il s’agissait de buts, d’un corner en faveur ou d’un jaune à Kimmich.

L’illusion du début devint impuissance d’abord et punition plus tard. Et le pire a été pris par Sergi Roberto, qui avait déjà entendu un coup de sifflet isolé pendant le match et a donné un grand coup de sifflet lorsqu’il a été remplacé.

Il y avait aussi des sifflets pour Jordi Alba et dans une moindre mesure pour Busquets et Coutinho, puisque l’ambiance se faisait rare au fil des minutes.

En revanche, les tribunes ont fait une ovation spéciale à Gavi, dont le nom a même été scandé, ainsi qu’à Demir, Mingueza et Balde . Après le 0-3, le stade s’est vidé et une banderole est apparue : «Koeman OUT».

Et ceux qui sont restés ont fini par jouer pour passer un ballon d’un palier à l’autre, totalement inconscients de ce qui se passait sur le terrain.