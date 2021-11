Barça : Xavi s’intéresse à ces deux jeunes ailiers

Le club du Barça continue de traquer le marché pour renforcer les ailes de l’attaque. Il surveille de près Jérémy Doku (Rennes) et Artur Victor (RB Bragantino) afin d’analyser les possibilités de les enrôler.

L’une des priorités de Xavi Hernández est de renforcer la position d’ailier. Au Barça, ils ont une liste d’options dans laquelle il y a Dani Olmo, Ferran Torres ou Karim Adeyemi , chacun avec ses singularités. Jeunes footballeurs, mais les deux premiers déjà consolidés en Europe, tandis que le troisième est l’une des révélations de la saison.

En revanche, plusieurs sites spécialisés placent deux autres noms sur cette liste. Deux joueurs aussi jeunes, mais pas si contrastés. Le premier cas est celui de Jérémy Doku , 19 ans, qui excellait déjà à Anderlecht et a été signé par Rennes pour 26 millions d’euros cette saison.

Le second est Artur Victor Guimaraes , du Brésilien Red Bull Bragantino. A 23 ans, il est prêt à faire le grand saut vers l’Europe et ce serait une option plus occasionnelle. Le garçon est clair là-dessus et serait ravi, comme il l’a récemment admis dans AS : «Mon rêve est de jouer au Camp Nou, où ont joué mes grandes idoles, de grands noms mondiaux, mes idoles du Brésil. J’ai toujours voulu y jouer. et je vais travailler pour que ça arrive un jour».

A propos de Doku , selon le site spécialisé todofichajes, ce serait l’alternative dans le cas où Dembélé va décider de quitter le Barça. Le hic, c’est qu’il a des problèmes de genou et qu’il n’est plus sur le terrain depuis août.