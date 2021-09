Barça : Ronald Koeman s’offre deux renforts inespérés

Eduard Romeu, vice-président économique du Barça, était invité dans l’émission «El Partidazo» de Radio Marca pour s’expliquer sur les difficultés financières du club catalan. Lucide, Romeu a loué la gestion de Florentino Pérez, le président du Real Madrid.

«Il est possible qu’ils signent Mbappé et Haaland. Madrid est un grand club et il est très fort. Si nous avions fait nos devoirs ces dernières années, nous serions dans la même situation. Florentino Pérez a une gestion du club à laquelle il faut tirer son chapeau.

Sur le plan économique et commercial, personne ne va découvrir M. Pérez. J’ai une grande admiration pour lui sur le plan professionnel et sur le plan personnel, il a été très aimable chaque fois que nous nous sommes rencontrés. Je ne peux que faire l’éloge de sa personne».

Le dirigeant a ensuite poursuivi sur la situation économique actuelle : «Le présent et l’avenir nous conditionnent beaucoup. Nous avons repris les rênes en mars et, en six mois, nous avons accompli un immense travail pour améliorer la situation sur le plan structurel.

Nous devons continuer à travailler, mais notre intention est de revenir à un niveau compétitif dès que possible. Nous devons mettre en conformité la masse salariale et les dépenses du club pour pouvoir revenir dans le monde des transferts et lutter à armes égales avec les meilleurs clubs européens».

Après sa défaite cuisante face au Bayern Munich (0-3) en Ligue des champions, le Barça essayera de se rattraper lundi (21h) en Liga lors de la réception de Grenade.