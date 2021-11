Barça : refusé de jouer, Coutinho répond aux critiques

Lors du match de samedi dernier, contre le Celta de Vigo (3-3), le Brésilien Philippe Coutinho était un remplaçant inutilisé, et la nouvelle est apparue qu’il avait refusé de prendre le terrain après avoir passé une longue période en exercices d’échauffement.

Le joueur, qui s’exprimait ce lundi au sein de l’équipe nationale brésilienne, est désormais surpris par cette nouvelle : «J’ai été surpris en rentrant chez moi et j’ai vu cette nouvelle. Dans ma vie, je n’ai jamais manqué de professionnalisme. J’ai toujours respecté tous ceux avec qui j’ai travaillé».

De retour dans l’équipe brésilienne après un an d’absence, Coutinho a déclaré qu’il se sentait toujours bien physiquement, même s’il n’avait pas la séquence de matchs qu’il souhaitait à Barcelone. «Évidemment, être hors service pendant neuf mois n’est pas facile, après trois opérations consécutives sur le même genou, mais depuis que je suis revenu, je ne ressens aucune douleur, aucune gêne. Je me sens très bien. J’ai repris le jeu en septembre et je suis heureux de retrouver l’équipe nationale. C’est comme la première fois, c’est comme ça que je le vois. C’est un honneur de porter cette chemise», a-t-il déclaré.