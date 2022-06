Barça : Ousmane Dembélé a fait son choix pour son avenir

Leandro Paredes et Lionel Messi sont coéquipiers au PSG et en sélection argentine, amis en dehors du terrain, mais ils ont aussi eu des désaccords.

Le milieu de terrain a raconté un épisode qui s’est déroulé lors de la saison 2020/21, lorsque Lionel Messi était encore au FC Barcelone et a été éliminé par l’équipe de France en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Au Camp Nou, où le PSG s’est battu 4-1 au match aller, Paredes a eu une entrée moins sympathique sur son compatriote, mais ce n’est pas ce qui a bouleversé Messi.

«Il s’est mis en colère, parce que j’avais fait un commentaire à mes coéquipiers, il m’a entendu, et il s’est enflammé, a raconté Leandro Paredes dans le programme Caja Negra. C’était chaud. Il m’a gueulé dessus.»

«Il voulait me tuer et moi je voulais rentrer chez moi», a poursuivi le milieu de terrain, qui avait ensuite retrouvé Lionel Messi en Argentine.

«Puis je l’ai vu en équipe nationale et il a fait comme si de rien n’était. Il m’a montré qui il était en tant que personne. La relation a continué comme elle était de base. Maintenant, quand le sujet revient, on en parle et on en rigole, mais c’était vraiment chaud. Il voulait me tuer.», raconte-t-il.

La saison suivante, Messi s’est rendu à Paris et a aidé le PSG à regagner le titre de champion de France, détenu par Lille. Ils ont également rendez-vous pour la Coupe du monde du Qatar, où l’Argentine apparaît comme l’une des équipes à prendre en compte.