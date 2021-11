Barça : le club commence à en avoir marre de Coutinho

Le cas de Philippe Coutinho avec le Barça dépasse déjà les limites sportives. Le Brésilien n’a pas réussi à s’imposer dans l’équipe et serait sur la rampe de départ à cause de certaines attitudes qu’il a et qui dérangent dans les vestiaires.

Comme le révèle le programme Onze de TV3, il y a un problème avec Philippe Coutinho dans le vestiaire du Barça. Certains joueurs commencent à en avoir marre du Brésilien à cause de certaines de ses attitudes à l’entraînement et dans les matchs. Sans aller plus loin, l’épisode qui s’est passé à Balaídos contre le Celta de Vigo a été la goutte d’eau.

Face à la blessure d’Ansu Fati à l’orée de la mi-temps, Sergi Barjuan a ordonné au Brésilien de s’échauffer pour le remplacer. Le footballeur a enlevé son manteau sans précipitation et est sorti faire de l’exercice avec une certaine parcimonie.

Ensuite, comme le souligne le programme susmentionné, Coutinho a verbalisé son dédain en disant : «ce n’est pas nécessaire maintenant, le repos arrive».

En fin de match, l’un des poids lourds du vestiaire a reproché à Coutinho son attitude et ses propos. En effet, ce n’est pas la première fois qu’un réveil vient du vestiaire, qui commence à en avoir marre du Brésilien. Sans aucun doute, il est l’un des joueurs avec le plus de numéros à quitter le Camp Nou la saison prochaine.