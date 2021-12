Barça : la situation de Coutinho bientôt résolue

L’attaquant français n’était pas en train de faire ses adieux à son coéquipier ni lors de la visite de l’équipe première à l’exposition Espai Barça pour savoir à quoi ressemblera le nouveau Camp Nou, augmentant les rumeurs sur son éventuel départ.

Sans aucun doute, la retraite de Sergio Agüero du football professionnel a attiré tous les regards. Passant inaperçu un fait que peu de gens connaissent et qui est crucial pour l’avenir du FC Barcelone, selon Mundo Deportivo, Ousmane Dembélé n’était pas à l’événement d’adieu pour l’Argentin, mais il ne l’a pas non plus lors de la visite de l’équipe première à l’exposition de Espai Barça.

Bien que le footballeur français ait fait partie de l’expédition du FC Barcelone qui s’est rendue en Arabie saoudite pour disputer la Coupe Maradona contre Boca Juniors, le Français a aujourd’hui complètement disparu et de nombreux experts associent cette absence à son possible départ de l’institution blaugrana.

Ils veilleraient à ce que le joueur ne soit plus engagé dans l’équipe culé et attendraient janvier pour entamer les négociations avec les différents clubs qui sont derrière lui pour reprendre ses services.

Faute de confirmation officielle, l’absence de Dembélé a attiré l’attention des personnes présentes, qui ne pouvaient croire à un tel fait.

Quelles équipes sont intéressées par l’embauche de Dembélé

En attendant le début du prochain marché des transferts dans seulement 15 jours, Manchester United, le Bayern Munich et Newcastle sont très attentifs à la situation de l’attaquant français et auraient déjà une offre à la porte pour tenter de le signer en janvier prochain.