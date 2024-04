Barça : «Je dois rester…», Lamine Yamal a une stratégie bien définie pour contrer Kylian Mbappé

Le nouvel entraîneur des Lions indomptables du Cameroun, Marc Brys, est arrivé à Yaoundé dimanche soir. Il a été accueilli par un comité d’accueil et a exprimé sa satisfaction d’être au Cameroun.

«Je suis content d’arriver au Cameroun», a déclaré Brys à la CRTV. «Je suis très fatigué mais je suis content.» Le technicien belge a également déclaré qu’il était «curieux» de découvrir le pays et qu’il était «prêt à mettre des choses en place.»

Au micro des journalistes, le technicien belge s’est également livré sur le processus qui a abouti à sa sélection pour diriger les Lions indomptables du Cameroun. Marc Brys assure pour sa part être sur de son choix et se félicite de la manière professionnelle dont le processus a été menée.

«J’étais sur et certain et très content de la manière dont ils ont fait leur sélection. C’était très professionnelle. Ça ouvre beaucoup de portes pour nous», a indiqué Marc Brys.

Le technicien belge de 61 ans va officiellement signer son contrat avec le Cameroun pour entraîneur les Lions indomptables, lundi, après une séance de travail avec le ministre des Sports et de l’Éducation physique, Narcisse Mouelle Kombi.