Barça : «Il travaille dur», un ancien Ballon d’Or s’enflamme pour Robert Lewandowski

Robert Lewandowski, le nouveau renfort star du FC Barcelone, fait partie du groupe de personnalités actuelles qui ont confirmé leur position dans l’un des débats les plus controversés du monde du football : Qui est le meilleur de tous les temps ?

Il y a quelques années, alors qu’il était sur le point de recevoir son premier FIFA The Best Award pour sa performance brutale avec le Bayern Munich, le capitaine de l’équipe nationale polonaise a été directement invité à donner son avis sur qui est The GOAT.

Selon le nouvel attaquant du Barça, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont les meilleurs footballeurs qui aient jamais existé.

«Le meilleur footballeur de tous les temps pour toi ?», c’est ce qu’ils ont demandé à l’étranger qui a marqué le plus en Bundesliga allemande. Et sa réaction, lors de l’épreuve dans laquelle il a joué avec ESPN FC, a été de s’abandonner à la grandeur des grands vainqueurs du Ballon d’Or : «Cristiano Ronaldo et Leo Messi».

Robert Lewandowski pourra toujours dire qu’il a joué à l’époque des monstres qui, selon lui, sont les plus grands de l’histoire. En fait, il se vantera avec une grande fierté d’avoir pu remporter le Golden Boot, le Best Award et le meilleur buteur du monde, coïncidant avec l’ère des footballeurs les plus constants de tous les temps.