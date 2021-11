Barça : après son officialisation, Xavi fait trois demandes au club !

L’officialisation de l’arrivée de Xavi sur le banc du FC Barcelone vient d’avoir lieu. Mateu Alemany et Rafa Yuste étaient partis au Qatar afin de négocier avec Al-Sadd. L’ancien capitaine du Barça a profité de la présence des représentants du club catalan pour apporter quelques précisions concernant son arrivée.

En effet, Xavi a trois demandes, indique Sport. Tout d’abord, il souhaite que les services médicaux du club soient restructurés.

Ensuite, il veut emmener avec lui sept membres de son staff actuel. Cela concernerait ses deux adjoints, Oscar Hernandez, qui est également son frère, et Sergio Alegre, mais également Ivan Torres, préparateur physique, et Carlos Nogueira, physiothérapeute. David Prats, Toni Lobo et Sergio Garcia, tous recruteurs, arriveraient aussi dans les valises de Xavi.

Enfin, ce dernier souhaite le recrutement d’un ailier en janvier. S’il est confiant au sujet du retour d’Ousmane Dembélé, qui s’est de nouveau blessé, il désire un joueur supplémentaire pour le poste. Sport indique que Raheem Sterling est une des options étudiées.