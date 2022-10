Ballon d’Or : voici le point obtenu par Benzema et Sadio Mané

Elma Aveiro, sœur aînée de Cristiano Ronaldo, a lancé une nouvelle attaque contre l’entraîneur de Manchester United Erik ten Hag. Elle adéclaré sur ses réseaux sociaux que le karma existe et que Dieu ne dort jamais.

Tout a commencé lorsque Cristiano Ronaldo a refusé de monter sur le terrain contre Tottenham alors que l’idée de l’entraîneur était de perdre du temps. Cela a fini par provoquer une sévère punition chez les dirigeants de Man United qui a suspendu le joueur de l’équipe première. Cependant, Cristiano Ronaldo traverse l’un des moments les plus difficiles de toute sa carrière et sa continuité à Old Trafford devient chaque jour plus difficile, comme le disent les médias anglais.

Elma Aveiro, toujours défenseure de son frère, n’a pas hésité à aller sur les stories de son compte Instagram pour donner son point de vue, montrer son amour pour Cristiano… Elle a envoyé un message dur contre l’entraîneur néerlandais : «ne fais pas ce que tu ne veux pas qu’ils te fassent puisque le karma existe… et Dieu ne dort jamais», a-t-elle écrit.