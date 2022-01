Ballon d’Or 2021 : le mensonge de Lionel Messi se confirme

Robert Lewandowski tient sa revanche. Un mois et demi après le septième Ballon d’or remporté par Lionel Messi malgré la saison historique du Polonais. La lecture des votes pour le Trophée The Best interpelle au vu du discours tenu par Lionel Messi lors de la remise du Ballon d’Or.

L’attaquant bavarois a remporté le trophée The Best, devançant cette fois l’Argentin avec 48 points contre 47 pour le meneur de jeu parisien. Un joli lot de consolation pour l’ancien joueur du Borussia Dortmund.

Le nouveau Ballon d’Or remporté par Lionel Messi avait créé une vive polémique. Le natif de Rosario avait d’ailleurs lui-même convenu que Robert Lewandowski méritait de remporter un Ballon d’Or, notamment pour son exceptionnelle année 2020.

Des propos qui n’avaient pas convaincu son rival. «Je voudrais que Messi soit sincère, que ce ne soient pas des mots creux», avait expliqué le Bavarois, laissant transparaître son amertume.

Et l’attaquant munichois pouvait être d’autant plus circonspect que Lionel Messi n’avait pas voté pour lui pour le trophée The Best 2020. La lecture du détail des votes pour l’édition 2021 risque donc de le faire tiquer.

Malgré son beau discours, l’Argentin a une nouvelle fois ignoré le natif de Tichy, donnant ses votes pour ses deux coéquipiers Neymar et Kylian Mbappé mais également Karim Benzema. A noter qu’à l’inverse, Cristiano Ronaldo a voté pour Robert Lewandowski devant devant N’Golo Kanté et Jorginho.