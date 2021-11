Aya Nakamura : pour le plus grand bonheur des fans, la chanteuse dévoile un bon plan

Au milieu des hauts et des bas de son divorce avec Angelina Jolie, Brad Pitt ne ferait pas des rencontres «une priorité» pour le moment et se concentrerait sur le fait de rester «positif» pour lui-même.

Alors que les montagnes russes du divorce de Brad Pitt avec Angelina Jolie se poursuivent, Brad a apparemment senti un «énorme nuage planer sur lui» à propos de toute l’épreuve et se concentre davantage sur lui-même que sur le terrain des rencontres, selon Us Weekly.

«Brad travaille dur et reste aussi positif qu’il peut l’être en ce moment», a déclaré l’initié au point de vente, notant que l’homme de 57 ans ne considérait pas les rencontres comme «une priorité» pour le moment. «Il n’est tout simplement pas prêt mentalement et ne sait pas quand il le sera la prochaine fois.»

«Toute cette guerre avec Angelina a vraiment fait des ravages [on Brad]», a poursuivi la source. «Heureusement, il a sa propre volonté incroyable sur laquelle compter, ainsi qu’un groupe de soutien formidable et les outils qu’il a appris lors de la récupération lorsque les temps deviennent très difficiles.»

Le futur acteur de Babylon aurait eu «quelques rendez-vous» et s’était «amusé au cours des dernières années», mais prend maintenant le temps de s’occuper de lui-même et de ses besoins.

Compte tenu des hauts et des bas que lui et Angelina, 46 ans, ont traversés depuis qu’elle a demandé le divorce pour la première fois avec Brad en 2016 après plus d’une décennie ensemble, peut- être que passer du temps seul est la meilleure décision que l’actrice oscarisée puisse prendre en ce moment.

Dans une interview accordée à Vogue India en juin dernier, Angelina s’est confiée sur la rupture, expliquant que la décision était prise pour le «bien-être» de ses enfants. «C’était la bonne décision», a-t-elle déclaré.

«Je continue de me concentrer sur leur guérison. Certains ont profité de mon silence, et les enfants voient des mensonges sur eux-mêmes dans les médias, mais je leur rappelle qu’ils connaissent leur propre vérité et leur propre esprit.

En fait, ce sont six jeunes très courageux et très forts. Le couple, qui continue d’être impliqué dans une bataille pour la garde des enfants, partage six enfants ensemble, Maddox, 20 ans, Zahara, 16 ans, Pax, 17 ans, Shiloh, 15 ans, Vivienne, 13 ans et Knox., 13.