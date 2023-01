Aya Nakamura : la chanteuse dévoile son nouveau single «Baby»

Après avoir rempli trois dates de concerts à l’Accor Arena, en mai prochain, en quelques heures seulement, Aya Nakamura vient de dévoiler, «Baby», le premier extrait de son prochain album, DNK prévu pour le 27 janvier.

Dans une vidéo qui nous replonge dans l’univers pop des Destiny’s Child, le groupe de Beyoncé avant sa carrière solo, (Bills bills bills ou Say My Name), l’interprète de Jolie Nana se dévoile dans un ensemble Juicy Couture rose pale.

La star du R’n’B à l’aura internationale nous embarque dans son univers festif et coloré, elle qui est aux prises avec un homme un peu trop collant qui veut lui faire «des minis moi», «Il veut câlin partout, partout / Veut chertou partout, partout / Affection et tout et tout / Entre nous, c’est trop dar parce que j’suis sa baby (Baby) / Veut devenir mon daddy / Hey, eh, eh, baby, veut devenir mon daddy».

Dans un post publié sur son compte Instagram mercredi 10 janvier, la chanteuse affolait déjà la toile en dévoilant un extrait. La veille, elle annonçait deux concerts à l’Accor Arena de Paris pour le mois de mai. «Bercy c’est trop petit pour moi on dirait» écrivait-elle sur Twitter, après que toutes les places pour le 26 et le 27 mai se sont écoulées en quelques heures.

Une nouvelle date a alors été ajoutée (28 mai) et les nouveaux billets ont subi le même sort que les précédents. L’interprète de VIP a révélé la tracklist de son nouvel album, qui comprend trois featurings avec SDM, Tiakola et Kim.