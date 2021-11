Aya Nakamura : la chanteuse devient la star du nouveau numéro de vogue france

Vogue Paris a changé de nom et s’appelle maintenant Vogue France. Pour lancer son premier numéro, le magazine de mode a choisi Aya Nakamura.

Aya Nakamura est toujours pleine de surprises. En effet après avoir annoncé son partenariat avec Fortnite, la chanteuse se retrouve en une du nouveau Vogue France.

Aya Nakamura connaît une super ascension depuis 2018. En effet, elle a sorti cette même année le tube qui l’a révélé au grand public, Djadja.

En juillet 2021, Aya Nakamura a été élue «Artiste francophone de l’année» par le célèbre magazine Forbes France. De quoi donner des ailes à la chanteuse. Rien que ça !

L’interprète du célèbre tube Djadja s’est donc retrouvée en couverture d’un numéro spécial de Forbes France. Le magazine avait décidé d’honorer les 40 femmes de l’année 2021. Et bien sûr, il ne pouvait pas passer à côté du phénomène.

Puis en septembre 2021, Aya Nakamura annonçait sur Instagram qu’elle rejoindrait le célèbre jeu vidéo Fortnite. Après, Ariana Grande, Travis Scott ou encore Neymar, la chanteuse va donc tenter l’expérience à son tour. Elle devient alors la première artiste française à rejoindre l’aventure.

Eh oui, rien ne l’arrête ! Aya Nakamura cesse de créer la surprise. Très discrète sur les réseaux sociaux, dès qu’elle poste c’est pour partager une grande nouvelle avec ses fans.

D’ailleurs, la chanteuse a dévoilé son dernier projet. Et celui-ci a vite fait réagir ses fans. De quoi leur faire plaisir à l’approche de Noël, trop sympa !

En effet, Aya Nakamura ne s’arrête pas en si bon chemin car après tous ces succès, elle se retrouve en une d’un des plus célèbres magazines de mode : Vogue France. Rien que ça ! La belle brune signe encore une très belle couverture de magazine de mode.

Aya Nakamura sera en une du premier numéro de Vogue France. Eh oui le célèbre magazine de mode ne s’appelle plus Vogue Paris. Cette décision a été prise par Anna Wintour. Rien que ça !

Donc le magazine français perd sa capitale au profit du pays. Ainsi, l’édition française du magazine Vogue va un peu changer. Du moins, c’est que promet Eugénie Trochu, Head of Editorial Content de Vogue France.

Donc le magazine français perd sa capitale au profit du pays. Ainsi, l’édition française du magazine Vogue va un peu changer. Du moins, c’est que promet Eugénie Trochu, Head of Editorial Content de Vogue France.

D’ailleurs pour donner une idée aux fans du magazine, elle a annoncé la couleur sur Instagram : «La liberté. La liberté de s’habiller comme on l’entend, de penser autrement, de mettre toutes les couleurs sur ses ongles, ses cheveux, ses joues… De clamer haut et fort son identité, de célébrer ses différences. Le tout premier numéro de Vogue France rendra hommage et célébrera l’individualité». Qui d’autre qu’Aya Nakamura pour devenir le nouveau visage de Vogue France ? Personne.

En effet, la chanteuse a le don de fédérer beaucoup de personnes autour d’elle. Aya Nakamura va donc porter ce nouveau numéro de Vogue France.

Et pour le moment c’est réussi car elle a déjà reçu plein de félicitations. D’ailleurs, son producteur Vladimir Boudnikoff n’a pas hésité à la féliciter : «Ce n’est pas rien Madame. Fier de toi.»

Elle devient donc la 1re cover girl de Vogue France. Le magazine de mode sortira le 4 novembre 2021 en kiosque. A vos agendas !

Aya Nakamura porte une tenue Balenciaga Haute Couture choisie par la styliste Gabriella Karefa-Johnson. Et la photo est signée Carlijn Jacobs. D’ailleurs elle rappelle un cliché de Grace Jones prise aux Grammy Awards en 1983.

Quel bel hommage ! Sur cette photo, la Top portait un grand chapeau très stylé. Ce clin d’œil a donc vite été repéré par les internautes. Rien que ça !