Asamoah Gyan : «j’ai pleuré toute la nuit jusqu’au matin parce que…»

Asamoah Gyan ne peut jamais oublier son pénalty raté contre l’Uruguay en quart de finale de la Coupe du Monde 2010. Dans un entretien, le ghanéen est revenu sur ce moment douloureux.

«Parfois, j’ai l’impression que le monde doit revenir pour que je puisse me racheter, mais je sais que ce fantôme me hantera pour le reste de ma vie… J’accepte cela, car je ne peux rien faire pour le moment. J’y suis allé pour sauver mon pays, mais j’ai fini par être le méchant. J’ai pleuré toute la nuit jusqu’au matin. Tout ce que je me disais, c’était que je voulais avoir une autre chance», a-t-il déclaré avant d’ajouter.

«Nous aurions pu devenir la première équipe africaine à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde, et j’y pense beaucoup quand je suis seul. Ça fait toujours mal». L’ancien joueur regrette énormément son erreur et souhaite voir le Ghana prendre sa revanche contre l’Uruguay cette année.