Après le refus de Zidane, le Portugal tient son nouveau entraîneur

Selon la radio espagnole Cadena SER, l’ancien sélectionneur belge Roberto Martinez se rendra ce lundi à Lisbonne, où il conclura l’accord verbal avec la Fédération portugaise de football.

Roberto Martínez est de plus en plus proche de devenir le successeur de Fernando Santos à la tête de l’équipe nationale. La source susmentionnée révèle que l’entraîneur espagnol avait une proposition d’Everton, d’Angleterre, mais est attiré par l’équipe nationale pour plusieurs raisons, notamment la possibilité de développer le grand nombre de jeunes talents portugais.

À noter que Roberto Martínez, 49 ans, a quitté le commandement de l’équipe nationale de Belgique après la Coupe du monde 2022 en phase de groupes, mettant fin au règne de six ans et demi, durant lequel il dirigeait la Diables Rougesà la 3e place de la Coupe du monde 2018, aux quarts de finale de l’Euro 2020 et à la quatrième place de la Ligue des Nations en 2021.

L’équipe nationale est sans entraîneur depuis le 15 décembre, jour de l’annonce de l’accord de rupture de contrat avec Fernando Santos. Le Portugal ne jouera à nouveau qu’en mars, entamant la phase de qualification pour le Championnat d’Europe 2024.