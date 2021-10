«Après avoir couché ensemble (…) Cristiano Ronaldo m’a…», les confessions chocs de son ex !

Des révélations chocs. Cristiano Ronaldo vient à peine de faire son retour en Angleterre que déjà les tabloïds britanniques ont déterré une prétendue aventure extra-conjugale du quintuple Ballon d’or avec une jeune mannequin portugaise en 2017.

Le Portugais et Natacha Rodrigues ont commencé à échanger sur les réseaux sociaux plusieurs mois plus tôt. Sans jamais penser qu’il allait lui répondre, elle lui a envoyé un message accompagné d’une photo. «Il était 1 heure du matin et je lui ai envoyé une photo de mes fesses avec les mots ‘Énormes bisous’ pour la blague», a-t-elle déclaré au Sun en début de semaine.

Et Ronaldo, qui évoluait encore au Real Madrid, lui a répondu au petit matin. «A 6 heures du matin, il m’a envoyé un message et tout est parti de là», a ajouté la star de télé-réalité dans son pays. Ils ont poursuivi leurs échanges et elle a fait craquer le footballeur avec une vidéo sexy.

«C’est quand je lui ai envoyé une vidéo de moi en train de twerker en sous-vêtements qu’il a dit qu’il voulait me voir. Cristiano a toujours dit clairement qu’il aimait mon corps», a-t-elle lâché.

Après avoir annulé une première fois, Cristiano Ronaldo a finalement invité la jeune femme en mars 2017 dans son appartement à Lisbonne, où ils ont couché ensemble, alors qu’il était en couple avec Georgina Rodriguez.

«Je n’arrivais pas à croire que j’étais dans l’appartement de Cristiano Ronaldo. Mon cœur battait la chamade mais il était très gentil et m’a dit de faire comme si j’étais chez moi», a révélé la jeune femme de 29 ans, qui a pris les initiatives ce soir-là.

Mais leur aventure n’a pas été plus loin. Dès le lendemain, il a mis un terme à cette relation et bloqué Natacha Rodrigues sur tous les réseaux. Une attitude qu’elle n’a pas du tout appréciée.

«J’ai été blessée par la façon dont il m’a larguée, en me bloquant sur Instagram après avoir couché ensemble. Il y aura toujours un avant et un après dans ma vie. J’ai le sentiment qu’il aurait pu y en avoir plus pour nous, même si nous n’aurions pas forcément fini ensemble», a-t-elle déclaré.

Et d’en rajouter une couche avant de mettre en garde la compagne de Ronaldo. «Cristiano m’a laissée tomber comme une merde et il pourrait faire la même chose à Georgina», a-t-elle confié tout en lui conseillant de «garder un œil sur lui».

«Si Cristiano était mon petit ami, je ne pense pas que je lui ferais confiance après ce qui s’est passé entre nous», a-t-elle martelé, sans pour autant vouloir de mal à son couple. «Malgré ce qui s’est passé entre nous, j’espère et je prie pour qu’ils restent ensemble et restent amoureux. Ils semblent former le couple parfait.»