Antonela Roccuzzo se range du côté de Shakira après le message du nouvel an sur Piqué

L’épouse de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, a montré un certain soutien à Shakira après avoir partagé un message du Nouvel An dans lequel elle faisait référence à la trahison de Gerard Pique, son ancien partenaire.

Pique et Shakira se sont séparés en 2022 et la rumeur veut que Pique l’ait trompée. Pique a été le coéquipier de Messi à Barcelone pendant de nombreuses années et le duo a remporté plusieurs trophées ensemble.

Cela rend la position de Roccuzzo intéressante car elle suggère que Messi pourrait également ressentir la même chose à propos de la conduite de son ami et ancien coéquipier.

Le message de Shakira sur Instagram a reçu plus d’un million de likes et il y a eu des milliers de commentaires, dont l’un de Roccuzzo qui avait trois émojis en forme de cœur.

Shakira et Pique ont assisté au mariage d’Antonela et Messi, mais on a toujours supposé qu’il n’y avait pas de bonnes relations entre les épouses.

Sur le compte Instagram d’Antonela, il y a plusieurs photos avec les partenaires des joueurs Blaugrana, et sur aucune d’elles le Colombien n’apparaît.

C’est pourquoi certaines des réactions aux emojis d’Antonela ont été de féliciter l’Argentin d’avoir soutenu le message du chanteur colombien.

«Nous savons que vous ne vous entendiez pas, en plus, vous ne lisez probablement pas ceci, mais je veux que vous sachiez que cela parle très bien de vous, la sororité parle bien de vous en tant que femme. Pas étonnant que Messi vous aime, Linda», a écrit un autre adepte du message d’Antonela.

Ce n’était pas la première fois qu’elle soutenait publiquement Shakira. L’année dernière, elle lui a également dédié cinq émojis cardiaques lorsqu’il a été confirmé que son père, William Mebarak, avait quitté l’hôpital après avoir subi une lourde chute.

«Même si nos blessures sont encore ouvertes en cette nouvelle année, le temps a les mains du chirurgien. Même si quelqu’un nous a trahis, nous devons continuer à faire confiance», était une ligne dans le message de Shakira.