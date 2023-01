Antonela Roccuzzo et le détail spectaculaire qu’elle a eu avec Georgina Rodriguez

Plusieurs médias ont souligné ces derniers jours la froideur perçue dans la relation entre Georgina Rodríguez et Cristiano Ronaldo, faisant allusion au fait qu’ils ne sont ensemble que pour des intérêts économiques. Cependant, la femme d’affaires a décidé de répondre subtilement à travers ses histoires.

Dans ses stories, l’influenceuse a mis en ligne des images d’elle et de son jeune compagnon, soulignant qu’elle a eu l’opportunité de rencontrer l’amour de sa vie à l’âge de 22 ans. Il a également récemment mis en ligne une bobine soutenant son partenaire et remerciant le club Al-Nassr pour l’accueil.

Quelqu’un qui connaît des encouragements et un soutien inconditionnel pour son partenaire est Antonela Roccuzzo, et à cette occasion, elle a décidé de soutenir Georgina avec un like sur la publication où l’influenceur accompagne Cristiano Ronaldo avec ses enfants à un moment très important de sa carrière.

Bien qu’on parle toujours de la prétendue rivalité qui existe entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, avec ce geste d’Antonela, on observe que la rivalité n’arrive pas aux épouses des joueurs.

De plus, elle-même connaît l’importance de la famille et le soutien dont les athlètes ont besoin à des moments cruciaux de leur carrière.

Dans la publication que l’épouse du champion argentin a aimée, Georgina Rodríguez montre les moments les plus importants de la présentation et de la bienvenue à Cristiano Ronaldo dans le club saoudien et vous pouvez également voir la famille de Cristiano très proche.

Qu’a écrit Georgina Rodriguez ?

«Merci beaucoup, l’Arabie saoudite pour un accueil aussi incroyable. Nous sommes très excités par cette nouvelle aventure avec @alnassr_fc», a commencé le post de Georgina Rodríguez, accompagné des moments les plus importants du stade.

«Nous tenons à remercier tous ceux qui ont rendu cela possible. Je suis très reconnaissant de vous voir, @cristiano super excité et marchant, main dans la main, dans la même direction vers un avenir radieux. Toujours avec notre belle famille», a conclu le description du poste avec les goûts de Antonela Roccuzzo.