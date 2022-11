Antonela Roccuzzo est prête pour le voyage au Qatar avec Lionel Messi (vidéo)

L’ex de Kanye West a déclaré qu’elle devait porter une combinaison de sauna pour atteindre le poids nécessaire pour le Met Gala 2022.

Kim Kardashian a été inondée de critiques après avoir porté la robe de Marilyn Monroe au gala du Met 2022, en particulier pour s’être vantée d’avoir perdu 16 livres en un mois pour ce faire.

Un fait qui a été revu dans le récent chapitre de «The Kardashians», où l’ex de Pete Davidson raconte plus en détail ce qu’il a dû faire pour rentrer dans le vêtement iconique.

L’une des choses qui a attiré son attention a été son désespoir lorsqu’elle s’est rendu compte qu’elle avait gagné deux livres par rapport au poids idéal pour pouvoir reproduire Marilyn Monroe.

«Je suis montée à 120 (livres), ce qui me rendait folle», a déclaré la célébrité à son entraîneur.Pour atteindre son objectif, Kim Kardashian a fait un achat spécial : une combinaison de sauna pour intensifier la désintoxication.

«J’ai acheté cette combinaison de sauna et je l’ai mise et ça vous fait transpirer, même si c’est le poids de l’eau, ça aidera», a expliqué la star de télé-réalité, qui a expliqué qu’elle n’avait pas l’intention d’arrêter de s’entraîner.

Elle a ensuite détaillé tout le processus qu’elle a dû suivre pour ressembler à Marilyn Monroe au Met Gala 2022.

«Tout cela : perdre du poids, se teindre les cheveux pendant 30 heures, quitter l’hôtel en peignoir, s’y rendre, changer sur le tapis rouge, juste marcher sur le tapis rouge et me remettre ensuite dans une réplique de robe parce que je ne peux pas prendre le risque de m’asseoir dessus et de dîner, c’est environ 10 minutes de ma vie», a déclaré Kim Kardashian.

Dans le dernier épisode de «The Kardashians», l’ex-femme de Kanye West a également avoué ses nerfs à propos de son pari pour le populaire tapis rouge, face à la possibilité que certaines personnes ” la détestent et disent : «Comment oses-tu penser que cela peut tu entres dans la maison de Marilyn? Habillé’… et je comprends.’»