Antoine Griezmann : la réaction de sa femme après son transfert à l’Atlético

Le partenaire du footballeur a laissé une image significative sur les réseaux sociaux pour célébrer la confirmation de l’accord.

L’Atlético de Madrid a officialisé lundi de cette semaine l’ accord avec le FC Barcelone pour le transfert de Griezmann. L’histoire évoquait un feuilleton, avec Mâcon allant sur le vert à la 63e minute, avec des menaces judiciaires de Barcelone et Diego Pablo Simeone insistant sur le fait qu’il était un homme de club et qu’il était le meilleur pour l’institution Cívitas Metropolitano.

Mais finalement, pour le plus grand plaisir de toutes les parties, l’accord est clos. Et parmi les personnes qui le célèbrent le plus, il y a Erika Choperena, la compagne d’Antoine.

Le joueur lui-même a confirmé que sa famille était heureuse de la décision qu’il a prise : «Les efforts que j’ai dû faire n’ont pas compté. La seule chose que je voulais, c’était rester ici, m’amuser ici, avec ma famille heureuse , dans un club où ils m’aiment, avec un entraîneur qui m’aime…», a-t-il exprimé lors de la cérémonie officielle de signature de son nouveau contrat.

Contrat. Et oui, sa famille est très heureuse à Madrid, en fait ils ne voulaient pas partir depuis longtemps.

Comme tous les fans de l’Atlético s’en souviendront, le 14 juin 2018, Griezmann annonçait à travers un documentaire intitulé La Décision qu’il séjournait à l’Atlético.

Dans les images, il a montré son débat quotidien entre quitter un club où il était une idole et avait atteint ses plus grands jalons en tant que footballeur ou aller à Barcelone.

Ses personnes de confiance l’ont continuellement conseillé, et c’est Erika Choperena qui a laissé une phrase qui résonne encore dans la tête du joueur.

Une phrase gravée dans la mémoire

«Ici, vous pouvez entrer dans l’histoire. Là tu seras toujours un de plus», a-t-il lâché. Erika a immédiatement gagné une place dans le cœur de tous les «rojiblancos», et peut-être était-elle la principale coupable de la décision de Griezmann de rester au Metropolitano.

La femme d’affaires de mode pour enfants a montré sa joie du transfert sur les réseaux sociaux avec une émoticône personnalisée dans laquelle elle apparaît en croisant les doigts.

Erika Choperena respire l’athlétisme par tous les pores de sa peau (il suffit de prouver à quel point elle célèbre les buts ) et son souhait est celui de la plupart des fans : que ses succès apportent à nouveau de la joie à l’Atlético de Madrid.