Angélique Kidjo : la chanteuse béninoise remporte son 5ème Grammy Awards

Lors de la 64e remise des prix Grammy Awards, la chanteuse béninoise a été couronnée lauréate de la catégorie Meilleur album de musique mondial pour son projet musical «Mother Nature» sorti le 18 juin 2021.

Le gagnant de la catégorie a été annoncé sur les réseaux sociaux par la Recording Academy avec un tweet qui dit «Félicitations au gagnant du meilleur album de musique mondial – ‘Mother Nature’ @angeliquekidjo #GRAMMYs».

Angélique Kidjo bat Rocky Dawuni, Wizkid et d’autres pour remporter le prix du meilleur album de musique mondiale aux 64e Grammys. Cette victoire devient la cinquième fois qu’Angélique Kidjo remporte un Grammy Award.

La cérémonie de remise des prix a lieu ce dimanche 4 avril 2022 à Las Vegas au MGM Grand Garden Arena. Le 64e spectacle annuel des Grammy Awards devait avoir lieu au Staples Center de Los Angeles le lundi 31 janvier 2022, mais la Recording Academy l’a reporté en raison de l’apparition de la variante Omicron de COVID-19.

Rocky Dawuni aux Grammys

Avant l’annonce il y a quelques minutes, les mélomanes ghanéens s’attendaient à ce que Rocky Dawuni remporte le prix car il s’agit de sa deuxième nomination à la prestigieuse émission de récompenses musicales.

Le chanteur ghanéen a été nominé aux Grammys en 2015 pour son sixième album intitulé «Branches of The Same Tree» dans la catégorie Meilleur album de reggae. Cette nomination a fait du chanteur de «Black Star» le premier Ghanéen à être nominé pour les Grammys.

Qui est Angélique Kidjo ?

Angélique Kidjo est née le 14 juillet 1960 à Ouidah, République du Bénin. Sa mère était Yoruba et son père Fon.

Elle a grandi en écoutant la musique traditionnelle béninoise, Fela Anikulapo Kuti, Miriam Makeba, Hugh Masekela, James Brown, Manu Dibango, Otis Redding, Jimi Hendrix, Stevie Wonder, Osibisa et Santana.

À l’âge de six ans, Kidjo jouait avec la troupe de théâtre de sa mère, lui donnant une appréciation précoce de la musique et de la danse traditionnelles.