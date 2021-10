Angelina Jolie va-t-elle à un rendez-vous romantique avec son ex Jonny Lee Miller ?

Angelina Jolie et Jonny Lee Miller se sont retrouvés pour une autre soirée, cette fois en mangeant un morceau à Beverly Hills. Voir les photos ici !

Angelina Jolie et son ex-mari Jonny Lee Miller sont la preuve que les ex peuvent être amis. Cela fait plus de deux décennies que les co-stars de Hackers ont divorcé, mais d’après une récente visite ensemble dans un restaurant de Beverly Hills, leur lien est plus fort que jamais.

Les paparazzi ont aperçu l’actrice, qui portait un ensemble entièrement noir, s’asseoir sur le siège passager de la voiture de Jonny le lundi 11 octobre. Le duo a gardé ses masques alors que Jonny s’éloignait du restaurant.

Et bien qu’Angelina et Jonny aient été aperçus en train de passer du temps ensemble ces derniers mois, une source a dit à E! News qu’ils «sont juste amis».

L’actrice de Maléfique a rendu visite à Jonny dans son appartement de Brooklyn en juin. À l’époque, E! News a rapporté qu’Angelina était accompagnée de Knox, 12 ans, qui est ami avec le fils de Jonny, Buster . L’initié a déclaré qu’Angelina et Jonny étaient de bons amis depuis des années.

Angelina a ensuite été vue à son appartement une deuxième fois en juin, cette fois avec Pax, 17 ans, à ses côtés. Bien que ni Angelina ni Jonny n’aient abordé leurs récents rassemblements, les ex ont précédemment déclaré qu’ils étaient restés en bons termes après leur divorce en 1999.

En 2014, elle s’est souvenue d’avoir rencontré son ex-mari sur le tournage du thriller Hackers de 1995, affirmant qu’elle associait le film à «l’amour».

«C’est là que j’ai rencontré Jonny, qui est toujours un grand ami», a expliqué Angelina. «Alors je pense à lui quand je pense à ça. Bien que je sois sûr que le film a l’air si ancien maintenant, mais nous nous sommes beaucoup amusés à le faire.»

Après leur séparation en 1999, Angelina a épousé Billy Bob Thornton et Brad Pitt , tandis que Jonny était marié à Michele Hicks . Ils sont tous les deux divorcés de leurs partenaires respectifs et sont actuellement célibataires.

Angelina est apparemment restée célibataire depuis son divorce avec Brad, déclarant à Vogue britannique en février qu’elle «se concentrait sur la guérison de notre famille».

Maintenant que ses six enfants sont plus âgés, elle a déclaré: «[Le bonheur] revient lentement, comme la fonte des glaces et le retour du sang dans mon corps.»

Et dans une interview séparée avec E! News’ Daily Pop, Angelina a expliqué qu’elle est moins préoccupée par ses enfants maintenant qu’ils ont mûri.

«Nous sommes une telle équipe, donc je suis très, très chanceuse», a-t-elle partagé. «C’est toujours moi qui m’inquiète mais je ne m’inquiète pas pour eux. Ce sont des gens cool.»

Cela signifie-t-il que la datation est dans son avenir? Qui sait. Tout ce qu’Angelina pouvait dire au Vogue britannique, c’était : «Je sens que je vais atteindre mon rythme dans la cinquantaine.»