Angelina Jolie : la star accuse Brad Pitt d’avoir profité de sa notoriété au tribunal

L’actrice poursuit une véritable bataille judiciaire devant la justice pour le divorce et la garde de ses enfants. Il assure que Pitt utilise sa renommée à son avantage.

Ce qui était l’un des couples les plus stables et enviés d’Hollywood poursuit sa longue bataille juridique devant les tribunaux. Et c’est qu’Angelina Jolie et Brad Pitt tentent depuis bientôt cinq ans de se mettre d’accord sur la garde de leurs six enfants.

Un accord qui semble chaque jour plus éloigné puisque l’acteur veut la garde totale, tandis que la protagoniste de ‘Maléfique’ refuse catégoriquement de considérer son ex-mari comme une mauvaise influence sur les enfants.

Bien que trois des enfants du mariage aient voulu témoigner contre Brad Pitt, le juge John Ouderkirk n’a pas pris en compte l’intention des mineurs puisqu’il a estimé qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour montrer que l’acteur était un danger pour leurs enfants.

Ainsi, le magistrat déterminait la garde partagée ; une garde à vue que l’équipe juridique d’Angelina Jolie a réussi à remettre après avoir convaincu la cour d’appel de Californie de la révocation du juge susmentionné puisqu’il avait déjà eu des relations avec l’acteur acclamé.

«Ce genre de dextérité, un effort de dernière minute d’un avocat plaideur célèbre cherchant un traitement spécial n’est pas à quoi servent les ressources d’examen limitées de cette Cour», déclarent les avocats de Jolie.

«Il ne fait aucun doute qu’un juge qui perçoit une rémunération privée et qui, sans révéler l’information, s’est assuré une relation favorable avec l’avocat d’un justiciable, devrait être disqualifié», ajoutent-ils dans le document. Quelque chose que Pitt nie bien sûr catégoriquement.

«Autoriser ce type de stratégie contentieuse astucieuse privera les parents d’un temps irremplaçable avec leurs enfants, car les juges sont disqualifiés pour des raisons mineures au milieu de leurs affaires», a déclaré l’avocat de l’acteur.

La réaction de Brad Pitt

L’acteur d’«Inglourious Basterds» n’est pas disposé à laisser Angelina Jolie s’écarter de son chemin. En plus d’intenter une action en justice pour contester la décision d’annuler la destitution du juge Ouderkirk, Brad Pitt et son équipe d’avocats ont déposé une autre action en justice au Luxembourg pour se battre pour l’une des propriétés qu’ils ont encore en commun : un château spectaculaire situé en France et évalué à plus de 164 millions de dollars qui possède un vaste vignoble où le couple s’est marié en 2014.