Anecdotes d’enfance : les succès de Robert Lewandowski dans sa carrière de joueur

Robert Lewandowski a eu le soutien de sa famille dans ses premiers pas en tant que professionnel.

Robert Lewandowski est devenu l’un des athlètes les plus remarquables du monde du football, où il attire l’attention pour son style de jeu en tant qu’attaquant.

Grâce à cela, le Polonais a eu l’opportunité de jouer dans les équipes les plus importantes d’Europe et de remporter les trophées continentaux qui l’ont inscrit dans la liste des grandes figures du football.

Dans plusieurs interviews, le numéro 9 de Barcelone a admis que son succès n’aurait pas été possible sans le soutien de sa famille, en particulier celui de son père, Krzysztof Kewandowski, qui était un judoka et s’est concentré sur Robert Lewandowski créant des habitudes qui plus tard, ils seraient indispensable à sa carrière de professionnel, notamment en donnant la priorité à la formation.

C’est que l’ancien du Bayern Munich a raconté dans une interview à «The Players Tribune» que son père avait demandé au prêtre de sa première communion de faire une cérémonie rapide pour qu’il puisse assister à son engagement sportif.

«Peut-être que cela semble un peu fou, mais en fait, le prêtre me connaissait si bien qu’il y a réfléchi un instant puis a dit : ‘Bien sûr, pourquoi pas ? Nous savons à quel point vous aimez le football», a-t-il révélé.

Plus tard, Robert Lewandowski a reconnu que l’un des moments les plus difficiles de sa vie a été lorsqu’il a dû faire face à la mort de son père.

«Après sa mort, j’ai souvent voulu lui parler de ces choses, j’ai voulu l’appeler tellement de fois, lui parler pendant au moins 10 minutes, mais je ne peux pas», a déclaré l’athlète, qui a été signé par le Borussia. Dortmund en 2010.

Les succès de Robert Lewandowski

Plus tard, l’athlète a déclaré que le souhait de son père était qu’il devienne un athlète exceptionnel, c’est pourquoi il a choisi de l’appeler Robert, afin qu’il ne soit pas si difficile de mentionner quand il excellait dans la discipline à laquelle il se consacrait.

C’est que sa famille savait que le petit Lewandowski allait avoir un bel avenir sportif en raison du parcours de ses parents, qui excellaient dans les compétitions importantes.

Actuellement, l’attaquant possède une statistique de buts dont beaucoup ne peuvent pas se vanter. Rien que l’année dernière, il a marqué 58 buts en seulement 47 matchs et est devenu le meilleur buteur de son équipe, un titre qu’il a également remporté en 2019 et l’année suivante.

De plus, en 2020 et 2021, il a été reconnu par la FIFA avec le prix The Best, qui célèbre les succès obtenus par un joueur en une saison.