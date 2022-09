Ancelotti lâche la vérité : «Asensio avait besoin de ce but par ce que…»

Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, s’est dit satisfait de la victoire face à Leipzig qui a laissé son équipe seule en tête du groupe F et a célébré le superbe but de Marco Asensio pour clore le match.

«Asensio avait besoin de ce but. Je suis content pour lui, je l’ai félicité. Il n’a pas obtenu de minutes et aujourd’hui il a livré. Il s’est toujours bien entraîné, concentré et cette colère a été utile», a déclaré l’entraîneur italien.

«Il avait des doutes quant à savoir s’il devait rester ou partir, il est resté et nous sommes tous très heureux», a ajouté Carletto qui compte 100 victoires en Ligue des champions en tant qu’entraîneur, soit seulement deux de moins que le record d’Alex Ferguson

«Ce n’était pas un match fantastique, nous avons souffert en première mi-temps. Le plus important était d’éviter les contres car c’est sa grande qualité, c’est pourquoi nous n’avons pas pressé et nous avons essayé de contrôler pour serrer en deuxième mi-temps», analysait la transalpine.

«La vigilance défensive était la clé et ils ne nous ont rattrapés que deux fois. La clé était d’éviter les risques et j’ai dit aux joueurs qu’ils devaient jouer intelligemment pour gagner de la manière la plus simple», a poursuivi Ancelotti.

«Le classement est bien parti avec ces deux victoires. Nous allons profiter de la pause pour récupérer notre énergie. Aujourd’hui, nous avons livré, nous avons joué contre une équipe très dangereuse et nous n’avons pas voulu prendre de risques», a déclaré Ancelotti, qui a souligné la performance d’un Fede Valverde de plus en plus adulte.

«Pour savoir s’il est le meilleur du monde à son poste, il faut attendre. Il a beaucoup de qualité, il n’y a pas que son dynamisme et son énergie. Aujourd’hui il a encore marqué du pied gauche, je ne l’ai jamais vu tirer avec son pied gauche. qu’il n’a marqué qu’un seul but la saison dernière. Si je ne lui fais pas marquer dix buts par saison, je casse ma carte d’entraîneur», a ironisé Carletto.

Interrogé sur la possibilité que Benzema atteigne le derby de dimanche au Metropolitano, Ancelotti n’a donné aucune garantie. «S’il s’entraîne bien samedi, il jouera dimanche. Sinon, non. On ne va rien risquer avec Karim», a conclu Ancelotti.