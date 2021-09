Amoureux de 5 ans : l’histoire d’un timide Lionel Messi et d’une belle Antonella Roccuzzo

Lionel Messi et Antonella Roccuzzo se sont rencontrés alors qu’elle avait 5 ans par le cousin de Roccuzzo, Lucas Scaglia. Messi et Antonella sont restés amants depuis et se sont mariés en 2017.

L’épouse de Lionel Messi est Antonella Roccuzzo, une Argentine née à Rosario, tout comme Messi. Le couple s’est marié en 2017 dans leur ville natale de Rosario après s’être fréquentés en 2000.

Messi et Roccuzzo ont 3 fils ensemble, Thiago, Mateo et Ciro avec l’aîné né en novembre 2012. Lionel Messi a connu Antonella Roccuzzo toute sa vie et il est sorti seulement elle sans aucun rapport d’autres femmes jamais refait surface.

Comment et quand Lionel Messi et Antonella Roccuzzo se sont-ils rencontrés ?

Lionel Messi et Antonella Roccuzzo se sont rencontrés alors qu’elle avait encore cinq ans à Rosario, en Argentine. Lionel Messi était ami avec le cousin d’Antonella Roccuzzo, Lucas Scaglia.

Lionel Messi l’a immédiatement aimée et lui rendait toujours visite quand il était encore jeune malgré sa nature timide. Ce fut le début de la relation de Lionel Messi et Antonella Roccuzzo.

Les jeunes Lionel Messi et Antonella Roccuzzo

Après que Lionel Messi ait quitté Rosario pour rejoindre le nouveau club du FC Barcelone en Espagne, il y aurait eu une rupture dans la relation avec Antonella Roccuzzo en raison de la distance.

Cependant, en 2008, Lionel Messi et Antonella Roccuzzo se sont remis ensemble lorsqu’il s’est rendu à Rosario pour consoler Antonella qui avait perdu son amie. À partir de ce moment-là, ils ont recommencé à se fréquenter et ont eu leur premier enfant en 2012.

Combien d’enfants Lionel Messi et Antonella Roccuzzo ont-ils ensemble ?

Lionel Messi est considéré par la plupart comme une personnalité très simple et timide. Donc Lionel Messi n’est pas connu pour s’en prendre à d’autres femmes. Il a 3 enfants et tous les 3 sont avec Antonella Roccuzzo. Le couple a donné naissance à leur premier fils, Thiago Messi Roccuzzo le 2 novembre 2012.

Lionel Messi et Antonella Roccuzzo se sont mariés en 2017

Le deuxième fils, Mateo Messi Roccuzzo est né 3 ans après le 11 septembre 2015. Dernier fils de Lionel Messi à ce jour, Ciro Messi Roccuzzo est né 1 an après le mariage du couple, le 1er mars 2018. La famille vit désormais à Paris après que Lionel Messi ait effectué un transfert gratuit de Barcelone au Paris Saint-Germain cet été.