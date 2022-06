Amel Bent maman investie : la chanteuse pose avec sa fille devant l’école

Lionel Messi a fait sensation sur les réseaux sociaux après avoir appris qu’il était en vacances avec sa femme Antonella Roccuzzo, qui profite de leur temps libre avec leurs trois enfants, Thiago, Mateo et Ciro, en plus de sa famille et de ses amis.

L’endroit qu’ils ont choisi pour passer leurs vacances était les plages paradisiaques d’Ibiza, l’une des îles Baléares de l’archipel espagnol de la mer Méditerranée.

Le footballeur argentin a partagé qu’ils avaient récemment apprécié un spectacle de David Guetta et c’est à ce moment-là qu’il a décidé d’enregistrer sa femme dans une danse sensuelle, qu’ils ont partagé sur les réseaux sociaux et qui est rapidement devenue virale.

Dans les images qui apparaissent sur leurs comptes Instagram respectifs, Antonella et Messi ont également partagé que Luis Suárez, Cesc Fábrega et leurs épouses étaient présents à la célébration de ces vacances.

Ci-dessous, nous vous montrons la vidéo d’Antonella Roccuzzo alors qu’elle s’amuse et danse au rythme des mixes de David Guetta, qui compte déjà des centaines de milliers de vues et de réactions.