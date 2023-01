Al-Nassr : grosse information démentie sur Cristiano Ronaldo !

Al-Nassr a mis les choses au clair sur les dernières informations publiées sur les détails du contrat offert à l’attaquant portugais Cristiano Ronaldo.

Il a été dévoilé que CR7 toucherait 200 millions d’euros supplémentaire pour appuyer la candidature de l’Arabie Saoudite pour recevoir la Coupe du monde en 2030.

En effet, Al-Nassr a réfuté les rumeurs selon lesquelles Ronaldo aurait reçu 200 millions d’euros supplémentaires pour servir d’ambassadeur de la candidature de l’Arabie saoudite à la Coupe du monde 2030.

«L’Al-Nassr FC tient à préciser que, contrairement aux articles de presse, le contrat de Cristiano Ronaldo avec Al-Nassr n’implique aucun engagement envers une candidature à la Coupe du monde. Son objectif principal est d’Al-Nassr et de travailler avec ses coéquipiers pour aider le club à réussir», est-il écrit.

Al Nassr FC would like to clarify that contrary to news reports, Cristiano Ronaldo's contract with Al Nassr does not entail commitments to any World Cup bids.

His main focus is on Al Nassr and to work with his teammates to help the club achieve success.

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 10, 2023