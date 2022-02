Agüero sur son état de santé : «J’ai juste l’impression que mon cœur…»

Arrivé au PSG cet été, Achraf Hakimi s’est exprimé sur ses retrouvailles avec Sergio Ramos et sur son transfert.

«Les retrouvailles avec Sergio Ramos ? C’était très sympa, nous avions évolué ensemble au Real Madrid et il m’a très bien traité malgré le fait que je sois jeune et que je vienne de l’académie. Nous avons une très bonne amitié.

La vérité est que j’ai été surpris qu’il quitte le Real Madrid, mais je suis heureux de l’avoir avec nous. On l’attend avec impatience, je sais qu’il va venir et il va beaucoup nous faire grandir car c’est un leader et un joueur expérimenté. Ce sera bien pour le PSG» a confié Achraf Hakimi dans un entretien accordé à Marca.

Arrivé en 2005 au Real Madrid, l’international espagnol est devenu une icone dans la capitale jusqu’à son départ lors de l’été 2021