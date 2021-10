Affaire Bygmalion : 13 des 14 condamnés font appel, dont Nicolas Sarkozy

L’entraîneur du PSG s’est exprimé sans filtre et a reconnu qu’il ferait tout son possible pour retenir l’attaquant. Il a également déclaré que le Ballon d’Or devrait aller à Leo et a révélé de curieux détails sur l’arrivée de l’Argentin à Paris.

Le roman pour l’avenir de Kylian Mbappé ajoute un nouveau chapitre. On parle depuis des mois de sa possible arrivée au Real Madrid mais, pour le moment, il est resté au PSG et son entourage essaye de le convaincre de continuer.

Mais ce mercredi, Mauricio Pochettino est apparu sur la scène, qui a été franc en exprimant son point de vue avec des propos qui ont déjà beaucoup de retentissement.

«Je reste avec le fait que la situation est ouverte et qu’à l’avenir tout peut arriver. La position d’il y a quelques mois peut changer à l’avenir. Le PSG en tant que club a de l’espoir, la capacité de le séduire et de lui offrir des choses pour qu’il puisse rester et être heureux. Il a un contrat jusqu’en juin 2022 et les possibilités qu’il puisse changer d’avis sont là», a-t-il déclaré.

Et, dans le même sens, a-t-il ajouté : «Les footballeurs ne peuvent pas être sous-estimés. Ils ont des environnements et des personnes qui conseillent, mais ils ont leur propre décision. Kylian prendra la décision qu’il doit prendre, et le club fera tout son possible. de garder Kylian, car on parle de l’un des meilleurs joueurs du monde, 22 ans et avec un gros potentiel.»

«Qui peut penser que le PSG ne veut pas qu’il continue ici encore de nombreuses années ? Le club va essayer de le convaincre et de le séduire pour qu’il continue ici. Il a 22 ans, mais a une très grande maturité pour gérer ce type de situation concernant son avenir, je n’ai aucun doute que Kylian peut relever tous les défis qui se présenteront à lui à l’avenir», a-t-il poursuivi.

Plus tard, en dialogue avec El Partidazo de COPE et Radio MARCA, il n’a eu aucun doute en disant que Lionel Messi méritait de remporter le Ballon d’Or : «Le Ballon d’Or doit aller à Messi sans aucun doute. Et s’il ne l’a pas fait. entraîner Messi, Messi dirait que je vous réponds avec mon cœur. Je dis toujours ce que je ressens», et il a raconté en détail comment l’Argentin est arrivé à Paris.

«Leonardo m’a appelé et m’a dit : ‘Il y a la possibilité. Est-ce que ça te plaît ou tu ne l’aimes pas ?’. La bonne chose, c’est qu’il m’a appelé pour me demander. J’ai dit : ‘C’est une question, il me la pose. ..’ Je pensais que c’était une blague, non ? Bien sûr. ‘Qu’en pensez-vous ? Il y a la possibilité que Léo vienne. Oui ou non ?’ Est-ce que je dois aller le chercher ou quoi ? Est-ce que je dois conduire le van ?», a-t-il dit