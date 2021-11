Adele surprend les fans avec une performance en direct de la nouvelle chanson émotionnelle «To Be Loved»

Scott Disick était poli avec Kourtney Kardashian et Travis Barker lors d’un récent mariage, révèle une source à HollywoodLife, ajoutant qu’il «s’habitue à l’idée» du couple.

Pas de rancune ici : Scott Disick est resté cordial avec son ex-petite amie Kourtney Kardashian et Travis Barker lors du mariage d’un ami commun. Le trio a assisté aux noces de l’exécutif Simon Huck et de son partenaire de longue date Phil Riportella à Los Angeles le 13 novembre.

Après les festivités, une source a révélé en exclusivité à HollywoodLife que Scott, 38 ans, était «vraiment poli» avec son ex, 42 ans, et son fiancé, 46 ans. «Scott s’habitue à l’idée de Kourtney et Travis parce qu’il sait qu’il doit le faire», a déclaré la source.

«Quand Scott est tombé sur Travis et Kourtney au mariage de Simon Huck, il n’était pas impoli ou distant. Il était en fait très poli et n’a pas essayé de commencer un drame ou quelque chose comme ça. Il n’a pas essayé de s’immiscer dans leur conversation, mais il n’était pas impoli et il n’était pas sur le point de faire une scène au mariage.

La source a déclaré que ce n’était «pas aussi gênant» que leur première réunion lors de la fête du 66e anniversaire de la matriarche Kardashian Kris Jenner le 5 novembre, ajoutant que les accrochages «deviendront plus faciles avec le temps» pour Scott.

«En voyant comment Travis regarde Kourtney et à quel point elle est absolument amoureuse de lui, Scott sait qu’il doit être l’homme le plus grand parce que Travis fait maintenant partie de leur famille, que Scott le veuille ou non», a expliqué la source.

Selon la source, le mariage sera inclus dans la prochaine émission de téléréalité de la famille Hulu. (La famille Kardashian-Jenner a signé un accord pluriannuel avec Disney et le streamer pour produire du nouveau contenu en décembre 2020, six mois après que L’incroyable famille Kardashian a terminé sa 20e et dernière saison sur E !)

Scott et Kourtney — qui partagent des enfants Penelope, 9 ans, Mason, 11 ans, et Reign, 6 ans, ensemble – ont apparemment échangé quelques mots et «des caméras étaient là pour capturer cela», selon la source.

Kourtney et Travis se sont fiancés en octobre après près d’un an de relation. Alors que la famille Kardashian-Jenner, y compris les trois enfants de Kourtney avec Scott, a été «super heureuse» des fiançailles et de leur «famille recomposée», une source avait précédemment déclaré à HL que Scott s’était «distancié» de la famille, comme la nouvelle était une «pilule amère à avaler».

Selon la source, «Il a l’impression que Travis est préféré à lui et même s’il le comprend, il est toujours difficile de l’accepter pleinement.»