Adele licencie toute son équipe avec un bang : «Je suis désolé, mais…»

Selon The Telegraph, l’artiste britannique s’est débarrassée de son équipe de scénographes et de décorateurs pour récupérer le spectacle reporté en janvier.

«Je suis désolé, mais mon émission n’est pas prête. La moitié de mon équipe a le COVID-19 et il est impossible de faire l’émission», a transféré Adele à ses followers, indiquant la raison de la suspension de l’émission ‘Weekend With Adele’ quelques heures avant son entraînement en janvier.

Cependant, des sources du Daily Mail se sont fait l’écho de l’information, confirmant une possible rupture avec Rich Paul, un partenaire du chanteur et agent de Lebron James, qui l’a empêchée d’effectuer des répétitions sans avoir à «crier et sangloter» au téléphone à des sources proches de l’artiste.

Il a même décidé de suspendre sa prestation aux Brit Awards le 8 février pour ces raisons, selon votre environnement.

L’artiste cherche un spectacle «complètement repensé»

La décision d’Adele de récupérer une grande partie de l’émission après la suspension surprise a été de licencier toute l’équipe créative qui était derrière l’émission ‘Weekend With Adele’ et d’en engager immédiatement une pour sauver le projet de la chanteuse et ainsi le présenter cet été. L’artiste de 33 ans est à la recherche d’un spectacle «complètement repensé», selon le journal britannique The Telegraph.

Après la suspension du show d’Adele, la chanteuse a longtemps laissé de côté sa créatrice, Esmeralda Devlin, car toutes deux avaient une vision différente du projet.

Pour cette raison, selon des sources de journaux britanniques, elle a ensuite été remplacée par Kim Gavin, directeur de groupes pop anglais et responsable de la prochaine tournée anniversaire des Rolling Stones.

Le nouvel accord actuel d’Adele avec sa nouvelle équipe créative définit que le spectacle doit commencer entre les mois de juillet et août, puisque ce sont des dates qui cadrent avec la volonté de l’artiste car ce sera à 100% pour un total de 24 concerts, selon Le télégraphe.

Ce n’est pas le premier désaccord de la chanteuse avec son équipe

La chanteuse britannique a subi quelques désaccords avec certains membres de sa propre équipe au cours de sa carrière professionnelle car c’est «une personne qui se désespère parce qu’elle veut que tout soit parfait», selon Esmeralda Devlin, sa créatrice.

En effet, en 2016 avant une tournée mondiale, Adele s’est disputée avec elle car elle n’était pas contente du résultat d’une robe évaluée à des millions de dollars, comme l’a révélé le journal The Sun. Devlin dit même qu’«elle avait peur parce que la chanteuse était très nerveuse».