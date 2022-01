7e revue annuelle des réformes : une rencontre entre l’Uemoa et le Bénin prévue pour ce mercredi

Dans un communiqué de presse publié le vendredi 14 janvier 2021 à Ouagadougou, le directeur de communication de l’UEMOA a annoncé qu’une rencontre annuelle est programmée entre l’institution et le Bénin le mercredi 19 janvier prochain à Cotonou.

La rencontre consiste à échanger sur les conclusions consignées dans un Mémorandum après les récentes visites de l’institution à Cotonou qui s’est tenues du 08 au 10 novembre 2021.

Le communiqué indique que après la rencontre, une audience aura lieu le jeudi 20 janvier 2022 à la présidence de la République pour faire le point des résultats des évaluations au président Patrice Talon. Lire le communiqué de presse :

«7e revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l’Uemoa au Benin

La Commission de l’UEMOA passe en revue, avec le Gouvernement, les résultats de l’évaluation de la mise en œuvre effective des réformes, programmes et projets communautaires au Bénin.

A l’issue des travaux des experts qui se sont tenus du 08 au 10 novembre 2021 à Cotonou, la délégation de la Commission de l’UEMOA, conduite par son Président, Monsieur Abdoulaye DIOP et la délégation ministérielle avec à sa tête le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances, Monsieur Romuald WADAGNI échangeront sur les conclusions consignées dans un Mémorandum.

La rencontre aura lieu à Cotonou, le mercredi 19 janvier 2022, à partir de 16 h 00 à l’hôtel NOVOTEL de Cotonou.

A l’issue de la rencontre, et conformément à l’Acte additionnel de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA du 24 octobre 2013 instituant cette revue annuelle, le Président de la Commission de l’UEMOA et le Ministre de l’Economie et des Finances rendront compte à Son Excellence Monsieur Patrice TALON, Président de la République du Bénin, Chef du Gouvernement, des résultats de l’évaluation.

Ce sera au cours d’une audience à la Présidence de la République le jeudi 20 janvier 2022».