Will Smith avoue : «J’étais assis là à boire et soudainement, j’ai commencé…»

Will Smith a révélé avoir eu une hallucination concernant la perte de sa carrière. L’acteur a effectivement admis que cela s’est produit avant qu’il ne gifle Chris Rock aux Oscars et cette crainte lui est venue alors qu’il était sous l’influence de plantes hallucinogènes.

S’adressant à David Letterman pour son émission «My Next Guest Needs No Introduction», le comédien s’est souvenu qu’il buvait et s’est soudainement vu perdre tout son argent, sa maison et sa carrière.

L’acteur a avoué que cette expérience avait été la plus «infernale de toute sa vie.» «J’étais assis là à boire et soudainement, j’ai commencé à voir tout mon argent s’envoler» a-t-il déclaré.

«Ma maison et ma carrière s’envolaient aussi, ainsi que ma carrière. J’essayais de les récupérer. Ma vie entière était détruite. J’avais envie de vomir et j’ai entendu une voix dire «C’est comme ça que la vie fonctionne».

La vision a alors changé et Will a entendu sa fille de 21 ans, Willow, s’écrier : «Papa, aide-moi! Papa! Pourquoi ne m’aides-tu pas?»

Will a ajouté : «Je lui disais “Je ne te vois pas ma puce». Et le shaman me disais «Détends-toi, détends-toi.» Puis petit à petit, j’ai commencé à ne plus me soucier de mon argent. Je voulais juste trouver Willow. J’ai arrêté de me soucier de ma maison ou de ma carrière.»