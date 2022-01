Ni Zidane ni Pirlo : «Les 2 milieux de terrain préférés de tous les temps», Xavi

Shakira et Piqué se sont rencontrés il y a plus de dix ans, dans les enregistrements de Waka Waka, la chanson officielle de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, que la chanteuse colombienne a composée pour l’occasion et dont le clip vidéo faisait partie du défenseur de la Sélection de Espagne.

Depuis, le couple a officialisé leur relation en 2011 et deux ans plus tard, ils ont eu leur premier enfant, Milan, puis leur deuxième, Sasha, en 2015.

Bien qu’étant une famille unie et ayant surmonté de nombreuses rumeurs de crise, Shakira et Piqué ont n’ont jamais été mariés, mais il y a une explication.

La réalité est que, très probablement, ils ne le feront jamais. Pour la chanteuse colombienne, le mariage n’est pas quelque chose qui la tient éveillée et à plus d’une occasion, elle a déclaré qu’elle aimait «le titre de petite amie» qu’elle a toujours avec le central de La Roja.

Bien que le couple ne révèle généralement pas d’intimités, dans une interview que Shakira a donnée avec Piqué, l’artiste a révélé que se marier lui faisait même peur. «Pour dire la vérité, le mariage me fait très peur», a expliqué l’auteur d’Anthology.

En plus de cela, la chanteuse a précisé qu’elle ne voulait pas que Piqué la voie «comme la femme» et qu’elle préfère «être la petite amie». Peut-être ceci afin que la passion ne se perde pas avec le mariage.

«Je veux être son amante, sa petite amie, être comme un petit fruit défendu, je veux le garder alerte, je veux qu’il pense que tout est possible selon le comportement», a finalement révélé Shakira, précisant que ni elle ni Piqué besoin de passer par l’autel pour profiter de votre amour.

Shakira et le poste tendre à son fils

Il y a une semaine, Milan, le fils aîné de Shakira et Piqué, fêtait ses neuf ans et le chanteur n’a pas hésité à le fêter avec un post qui a fini par exploser ses réseaux sociaux avec des milliers de likes et de commentaires.

«Milan, sur ta journée, je regarde en arrière et vois combien tu as grandi et comment tu commences à t’épanouir. Je suis fière de qui tu es et je t’aime de tout mon être, d’une manière impossible que seule une mère peut comprendre et que je ne sais toujours pas comment décrire Font partie des mots que Shakira a dédiés à son fils avec Piqué.