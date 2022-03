Mondial 2022 – Alphonso Davies se fond en larmes : voici la raison

Après une performance exceptionnelle lors des éliminatoires de la CONCACAF, le Canada a battu la Jamaïque 4-0 pour clôturer sa participation à la finale octogonale en tant que leader de sa zone et ainsi revenir à une Coupe du monde après 36 ans.

Le mérite de l’équipe entraînée par John Herdman est double puisqu’elle s’est qualifiée pour sa deuxième Coupe du monde de l’histoire sans son meilleur joueur, l’arrière gauche Alphonso Davies, lors de ses derniers matchs.

En raison du fait que le joueur afro-américain a reçu un diagnostic de problème cardiaque en janvier, il a raté l’occasion d’être aux côtés de ses coéquipiers sur le terrain de jeu pour réaliser le moment historique.

Le joueur du Bayern Munich a réussi à reprendre l’entraînement, mais n’a pas été pris en compte pour le dernier match de l’octogone. Cependant, il a toujours gardé un œil sur les matchs de son équipe nationale et a habitué ses fans aux flux en direct via Twitch où il a commenté ce qui se passait sur le terrain.

Ce que ses fans n’avaient jamais imaginé, c’est que lorsque l’arbitre a donné le coup de sifflet final lors du match contre Jaimaca, l’arrière a éclaté en sanglots.

Maintenant, Davies doit d’abord attendre le tirage au sort où seront définis les adversaires de l’équipe canadienne au Qatar, puis continuer à s’entraîner pour voir si sa récupération au soccer lui suffit pour faire partie de l’équipe qui tentera de faire partie des équipes surprises.

«Les quatre à huit derniers ont été très ennuyeux, durs pour mon esprit. J’ai fait beaucoup de musique dans mon studio. Je fais de mon mieux. Je travaille en étroite collaboration avec le service médical et le personnel de réadaptation. Et je m’entraîne très, très dur avec et sans ballon, je fais beaucoup de course à pied, de musculation. J’espère pouvoir à nouveau aider l’équipe bientôt», a-t-il déclaré.