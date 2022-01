Mesut Ozil : «J’ai joué contre Messi, Neymar, Iniesta et Xavi mais le meilleur rival…»

Depuis quelques temps déjà, le légendaire Zlatan Ibrahimovic partage sa position dans un débat qui fait habituellement beaucoup parler de lui dans le monde du football : Qui est le meilleur entre Neymar et Ronaldinho ?

Bien que Dinho ait absolument tout gagné en tant que professionnel, les records individuels et la régularité sont en faveur de Ney. Donc, ce différend footballistique a deux positions très marquées.

De quel côté se tenait Ibracadabra ? Chez Ronaldinho. Au-delà de confirmer qu’il est un fan total du football de Neymar, le géant suédois a reconnu que l’héritage de La Sonrisa del Fútbol est différent car il a marqué et continue de marquer des générations entières.

«Neymar ou Ronaldinho ? J’ai joué avec Ronaldinho. J’ai joué contre Neymar. Je pense que ce sont deux footballeurs fantastiques. Je pense que Ronaldinho a fait plus pour le football, mais Neymar est encore jeune et a de nombreuses années devant lui», a déclaré l’attaquant de l’AC Milan, dans des mots (2018) recueillis sur la chaîne YouTube de Bethard.

«Ce sont deux footballeurs que tout le monde aime regarder en direct ou à la télévision quand ils jouent parce qu’ils sont très créatifs et ont cette magie dans laquelle tout peut arriver à tout moment, mais je pense que Ronaldinho est plus concret», a-t-il déclaré.

La chose à propos de Ronaldinho est unique et la chose à propos de Neymar, mis à part les critiques qu’il reçoit habituellement pour certains de ses gestes sur le terrain, est également spéciale. Ce sont deux des joueurs les plus déséquilibrés et magiques de tous les temps