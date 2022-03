Lionel Messi : la photo complice que le footballeur a postée sur ses réseaux

Samantha accuse la duchesse de Sussex de «mentir» dans l’interview médiatique qu’elle a accordée accompagnée de son mari pour Oprah Winfrey.

Meghan Markle est à nouveau un protagoniste dans les médias en raison de problèmes avec sa famille après que sa sœur Samantha l’ait poursuivie en justice pour avoir soi-disant «menti» dans l’interview qu’elle a donnée avec le prince Harry à Oprah Winfrey il y a près d’un an.

Dans son texte, elle dénonce que l’actrice a fait des «déclarations mensongères et malveillantes» et pour cette raison elle a engagé une action en justice pour la poursuivre en justice pour diffamation.

Selon les documents auxquels ont eu accès des médias tels que TMZ et PageSix, Samantha affirme qu’elle a faussement déclaré qu’elle était «enfant unique» et qu’elle a menti au sujet de leur dernière rencontre.

«L’implication diffamatoire est que la plaignante n’avait aucune relation avec sa sœur Meghan, elles étaient pratiquement des inconnues et que la plaignante a fait carrière en vendant de fausses histoires à des tabloïds et à des émissions de télévision alors qu’elle ne sait rien de l’enfance de Meghan l’accusé», dit-il dans le procès.

De plus, il l’accuse d’avoir agressé son père pour agrémenter son discours «de la guenille à la royauté» et d’avoir menti sur les raisons pour lesquelles Thomas Markle ne s’est pas rendu à son mariage :

«M. Markle a subi deux crises cardiaques dans les semaines précédant l’audition de l’accusé. mariage en mai 2018 en raison du stress associé au mariage royal, de l’intimidation et du harcèlement constants des paparazzi et d’autres médias.Le cardiologue lui a dit qu’il était trop malade pour se rendre au Royaume-Uni pour le mariage.

Samantha réclame 75 000 $ de dommages et intérêts à sa sœur en plus des frais de justice et des honoraires d’avocat. Cependant, l’équipe juridique de Meghan Markle a publié un communiqué condamnant l’attitude de Samantha :

«Ce procès absurde et sans fondement n’est que la continuation d’un schéma de comportement inquiétant . Nous lui accorderons le minimum d’attention, c’est tout ce qu’il mérite.»

Attaques continues depuis des années

Samantha Markle a fustigé sa sœur Meghan à plus d’une occasion : «Elle est immature, narcissique et ingrate. Elle a toujours voulu être une princesse et imiter Lady Di. Il s’habillait comme elle et l’étudiait», avait-il déclaré l’année dernière.

De plus, il a publié un livre racontant son histoire et a même tenté de se faufiler dans le palais de Kensington pour remettre une lettre à sa sœur.

La situation est arrivée à un point tel qu’elle a été incluse par Scotland Yard dans la liste des personnes «obsédées» par la royauté britannique.

À 57 ans, Samantha reçoit un diagnostic de sclérose en plaques et est la sœur de Meghan du côté de son père. Il est né à la suite de la relation que Thomas Markle a entretenue avec Roslyn Markle entre 1964 et 1975, mais pendant des années, il a décidé de donner Grant comme nom de famille.