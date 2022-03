«J’ai vu Messi, Cristiano et Lewandowski mais le meilleur…» avoue Riyad Mahrez

Le mannequin a récupéré quelques clichés pour rendre hommage au footballeur, l’un d’eux montrant un moment intime, dans la salle de bain et en sous-vêtement.

Le dimanche 6 mars, Kevin-Prince Boateng fête ses 35 ans et sa compagne a tenu à le féliciter pour une journée aussi importante d’une manière toute particulière.

Valentina Fradegrada a mis en lumière quelques photographies de moments intimes et amusants avec l’ancien footballeur du FC Barcelone et de l’UD Las Palmas, bien que celle qui ait le plus attiré l’attention ait été la première, une photographie sur laquelle la jeune femme apparaît en sous-vêtements se brosser les dents pendant que la joueuse d’origine ghanéenne la serre dans ses bras par derrière pour continuer à immortaliser le moment. «Joyeux anniversaire, ma vie», a-t-il écrit pour accompagner l’image suggestive.

La relation entre les deux a été révélée il y a quelques mois à peine, plus précisément en décembre dernier, lorsque les deux ont commencé à partager des photos entre eux sur les réseaux sociaux.

Valentina compte plus de trois millions de followers sur Instagram et est une célébrité en Italie, c’est pourquoi son histoire d’amour est rapidement devenue virale.

Cependant, ce qui est vraiment surprenant, c’est que cela progresse à pas de géant et qu’ils ont déjà scellé leur romance avec un tatouage commun : Boateng s’est tatoué ‘Vale’ sur ses doigts et elle a fait de même avec le nom ‘Boa’.

De plus, que cette relation ait vu le jour a attiré l’attention de millions de personnes en Italie car c’était la première que Kevin-Prince connaissait depuis sa rupture notoire fin 2020 avec Melissa Satta, avec qui il a cumulé des années de allées et venues et avec qui il a eu son fils Maddox.

«Après une période de séparation, nous avons décidé d’interrompre définitivement notre relation, dans le plein respect des positions de chacun et en toute sérénité, sachant que nous continuerons à être un point de référence important l’un pour l’autre pour la croissance de notre fils Maddox. Merci pour ces 9 ans et pour le plus beau des cadeaux… Maddox», s’exprimaient-ils alors.

Cette année, il semblerait que les choses sourient à Kevin-Prince Boateng qui connaît un grand bonheur sur le plan sentimental et qui a annoncé qu’il ferait le grand saut vers la télévision avec une série inspirée de sa vie «mais pas sur le football».

Cette nouvelle se heurte à son moment difficile sur le terrain de football, car cette saison, il n’a pas encore réussi à marquer, assister ou jouer un match complet avec le Hertha Berlin, qui est actuellement dans les places de relégation.