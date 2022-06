Le nouveau gros salaire de Vinicius Junior au Real Madrid

La prolongation de Vinicius Junior est sur le point d’être bouclée par le Real Madrid. Le Brésilien va, contractuellement aussi, passer dans une nouvelle dimension.

Auteur d’une très grande saison et buteur en finale de la Ligue des Champions, Vinicius Junior est passé dans la catégorie des poids lourds du football et le Real Madrid sait que tous les grands clubs européens et notamment les clubs-États comme le PSG et Manchester City seront prêts à faire des folies pour déloger le joueur brésilien. Le club va alors blinder son contrat.

Un salaire plus que doublé

Depuis hier, plusieurs sources concordantes affirment que le nouveau contrat est sur le point d’être signé et que le club merengue espère finaliser ça dans les 10 prochains jours pour l’annoncer au mois de juillet lorsque Vinicius reviendra de ses vacances. Une information confirmée par Marca qui révèle les chiffres de son nouveau deal avec la maison blanche.

D’abord, il est à noter que l’entourage du Brésilien n’a pas souhaité s’engager jusqu’en 2028 comme initialement proposé par le Real. Ils veulent un contrat plus court afin de, assurément, pouvoir le renégocier plus tôt si jamais Vinicius venait à poursuivre son explosion. La question est donc de savoir s’il prolongera jusqu’en 2026 ou 2027.

S’agissant du salaire, les dirigeants madrilènes ont aussi décidé de mettre les moyens pour que celui-ci soit en adéquation avec son rôle et son importance au sein de cet effectif. Des 3,2 millions d’euros par saison, qui pouvaient atteindre 4 millions d’euros avec les bonus, le Brésilien va percevoir jusqu’à 10 millions d’euros par saison. Il sera ainsi parmi les mieux payés.

Enfin, la clause libératoire du Brésilien sera en théorie suffisamment haute pour s’éviter une Neymar dans un futur proche. De 350 millions d’euros aujourd’hui, elle passera à 1 milliard d’euros. De cette façon, la seule manière d’arracher Vinicius au Real Madrid, c’est négocier avec Florentino Perez après avoir obtenu l’accord de Vinicius.

Cela dit, détourner Vinicius de Madrid ne sera pas aisé compte tenu de son amour pour le club et la ville. Comme le rapporte Marca, le Brésilien a réalisé un important investissement en novembre 2021 pour acquérir un terrain et construire sa propre maison. Un détail qui a son importance et qui démontre qu’il n’a pas l’intention de bouger dans un futur proche.