Le mannequin qui serait la petite amie de Mbappé après sa romance ratée avec Emma Sme (photos)

L’incident dont Aubameyang a été victime est un de plus dans une longue liste de crimes que les joueurs des meilleures ligues d’Europe ont subis.

Les cambriolages au domicile des footballeurs sont à l’ordre du jour et l’affaire Pierre-Emerick Aubameyang est un nouvel épisode d’une histoire qui a déjà accumulé des dizaines de victimes. Les agressions contre les manoirs des joueurs se produisent dans une grande partie de l’Europe et beaucoup d’entre eux ont déjà pris des mesures pour essayer d’empêcher les voleurs de mettre en danger leurs familles respectives. Chiens, salles de panique ou forces de sécurité ne sont que quelques-uns des remèdes que les joueurs ont pris pour tenter de mettre un terme à ce fléau.

Tous les footballeurs qui se sont fait cambrioler à domicile

Aubameyang (FC Barcelone)

Hier matin, un groupe d’hommes cagoulés a attaqué le domicile du footballeur à Castelldefels. Le gabonais a été menacé avec des armes à feu et des barres de fer et a été contraint d’ouvrir le coffre-fort pour que les criminels puissent prendre des bijoux.

Gérard Martelé (FC Barcelone)

En 2018, plusieurs voleurs professionnels et parfaitement organisés sont entrés dans la maison du centre et de Shakira à Esplugues de Llobregat. A cette occasion, les événements se sont déroulés sans violence et sans dégâts car la famille n’était pas à la maison à ce moment-là : elle était en tournée et la joueuse se concentrait avec l’équipe nationale. Les voleurs ont profité d’une forte tempête pour ne pas être entendus et ont pris des objets de valeur tels que des bijoux et des montres.

Karim Benzema (Real Madrid)

Le meilleur joueur de l’UEFA la saison dernière a été victime de vol à plusieurs reprises. En février 2019, alors qu’il jouait un Clásico contre Barcelone au Bernabéu), sa maison a fait l’objet d’un «braquage avec violence» et les autorités ont pointé un membre haut placé du gouvernement albanais comme le coupable présumé de l’opération. Le second arriverait début 2022, avec un groupe d’assaillants qui seraient entrés par son jardin en profitant du fait qu’il jouait contre Elche.

Ashley Cole (retraitée)

L’ancien joueur d’Arsenal et de Chelsea a subi l’un des vols les plus choquants de la liste au début de 2020. Six voleurs “vêtus de tenues de camouflage et de cagoules” sont entrés chez lui et l’ont menotté devant ses enfants.

Ils l’ont ligoté avec des attaches zippées et l’ont laissé vêtu d’un short alors qu’il était forcé de s’agenouiller sous les yeux de ses petits. À tout moment, il a été menacé de “se couper les doigts” s’il ne faisait pas ce qu’ils disaient.

Angel Di Maria (Juventus)

Il évolue désormais en Serie A, mais alors qu’il défendait les couleurs du Paris Saint-Germain il a été victime d’un braquage alors qu’il jouait un match. En fait, il a été remplacé lorsque le staff technique a appris la nouvelle.

C’est arrivé en mars 2021 lorsque quatre hommes sont entrés dans sa maison alors que ses proches étaient à l’étage. Des montres et des bijoux d’une valeur d’un demi-million d’euros ont été saisis. Il a également été cambriolé en 2015 à Manchester.

Mauro Icardi (PSG)

Dans la même ville que Di María a été victime Icardi. Alors qu’il se rendait dans le Morbihan pour un match contre Lorient, des voleurs ont fait irruption chez lui et ont emporté un butin d’une valeur de 400 000 €.

Heureusement, sa famille n’était pas non plus à la maison. L’Argentin a déjà subi un autre crime lorsqu’il a joué pour l’Inter, même si à cette occasion, cela s’est produit alors qu’il garait sa voiture et que sa montre a été volée.

Luca Tony (retraité)

Un autre des vols qui a provoqué une grande agitation. L’ancien international italien a été détenu pendant deux heures par trois criminels qui ont finalement pris des biens de valeur et aussi des biens émotionnels, bien qu’à cette occasion il n’y ait eu aucun blessé.

Cristiano Ronaldo (Manchester United)

Les voleurs sont entrés par le garage de la maison que le Portugais possède à Funchal, à Madère. C’est arrivé en 2020 et à tout moment les autorités ont eu l’hypothèse que le voleur était des personnes connues de la famille. Parmi ce qu’ils ont emporté, il y avait un maillot de la Juventus signé par le joueur.

Fabinho (Liverpool)

Lors de la cérémonie de remise des trophées de la Premier League 2020, un groupe d’assaillants est entré dans la maison du footballeur de Liverpool. Des bijoux et une Audi RS6 ont été volés , bien que la voiture ait été retrouvée peu de temps après.

Iago Aspas (Celte de Vigo)

En Espagne, les joueurs ont été volés principalement dans des villes comme Madrid et Barcelone, mais même Moaña n’est pas à l’abri de ce type d’événement. Iago Aspas a été victime d’un vol, mais ni lui ni aucun membre de sa famille n’était à la maison.

Thomas Partey (Arsenal)

Lorsqu’il était joueur de l’Atlético de Madrid, Thomas a été victime d’un vol à son domicile alors qu’il n’y avait qu’une employée de maison dans la maison . Les voleurs sont entrés avec force et intimidation, mais il n’y a pas eu de blessure.

Álvaro Morata (Atlético Madrid)

Épisode glaçant subi par l’attaquant rojiblanco. Un groupe de voleurs est entré dans sa maison à Mirasierra alors qu’il jouait un match avec l’équipe nationale. Alice Campello et ses deux fils aînés, Leonardo et Alessandro, étaient chez elle.

Jordi Alba (FC Barcelone)

En 2018, un groupe de voleurs est entré dans la maison d’Alba à Barcelone, à travers le jardin et a réussi à atteindre le premier étage . La famille était en bas et ne l’aurait pas su avant le départ des agresseurs.

Raul Tamudo (retraité)

Toujours en 2018, l’ancien joueur Raúl Tamudo a été victime, dans cette affaire d’une valeur de plus de 100 000 euros. Le principal suspect était une femme liée à une mafia albanaise du Kosovo qui serait entrée dans la maison à l’aide d’une radiographie.

Marco Veratti (PSG)

Le footballeur italien n’a pas subi le vol dans sa maison, mais tout s’est passé alors qu’il était en vacances à Ibiza dans une propriété appartenant à Ronaldo Nazario. Les voleurs sont entrés par des fenêtres ouvertes en haut et ont emporté plus de trois millions d’euros de butin.

Casemiro (Manchester United)

En 2019, alors qu’il défendait encore le maillot du Real Madrid, il a quitté le Metropolitano après un derby avec plusieurs policiers car des assaillants étaient entrés chez lui avec sa famille à l’intérieur. Heureusement, il n’y a pas eu de blessé.

Renato Sanchez (PSG)

Le nouveau joueur du Paris Saint-Germain a subi le crime en début d’année alors qu’il jouait à Lille. Tout s’est passé alors qu’il jouait contre Lens en Coupe de France, un moment dont les voleurs ont profité pour entrer dans sa maison et prendre de l’argent, des bijoux et divers objets matériels .

Ansu Fati (FC Barcelone)

Quelques mois auparavant, Ansu Fati avait subi le même modus operandi de la part de criminels. Il jouait contre l’Espanyol, mais ses proches étaient chez lui lorsque les voleurs sont entrés. Ils ont forcé l’une des entrées avec un pied-de-biche et ont pris de l’argent, des bijoux et des montres avant qu’un proche de Fati n’appelle la police.

Paolo Dybala (Rome)

En octobre 2021, plusieurs voleurs se sont glissés par une fenêtre du rez-de-chaussée de la maison de Dybala à Turin. Un garde de sécurité a donné l’avis, mais les criminels ont réussi à s’échapper.

David Beckham (retraité)

Le manoir de l’Anglais dans le quartier londonien de Holland Park a fait l’objet d’un braquage de film lorsqu’un homme masqué est entré dans cette propriété évaluée à près de 50 millions d’euros.

Alors que David, Victoria et leur fille Harper étaient en bas, le voleur est entré dans la maison et a pris une bonne partie du butin que la famille n’a pas manqué jusqu’à ce que Cruz arrive à la maison. Auparavant, ils avaient déjà tenté de cambrioler sa maison de campagne.

Victor Lindeloff (Manchester United)

La famille centrale était chez elle lorsque plusieurs assaillants sont entrés dans la maison. «J’étais seul à la maison avec les deux enfants, mais nous avons réussi à nous cacher et à nous enfermer dans une pièce avant qu’ils n’entrent dans notre maison», a déclaré sa femme.

Joaquin Sanchez et William Carvalho (Bétis)

Alors que les deux joueurs affrontaient Séville en 2019, un groupe de criminels est entré dans les maisons des deux, mais heureusement il n’y avait personne non plus. Dans le cas des Espagnols, ils ont défoncé l’une des portes et l’alarme leur a fait avoir à peine le temps d’obtenir des marchandises.

Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Pendant son séjour à Everton, il a été victime d’un vol à domicile par deux individus qui sont entrés sans armes mais portant des cagoules alors que sa fille était à l’intérieur.

Lucas Vazquez (Real Madrid)

Le joueur galicien était aux Baléares en vacances avec sa famille lorsque sa maison a été attaquée à l’été 2019.

Isco Alarcón (Séville)

Aux mêmes dates, Lucas Vázquez a également été victime d’Isco, qui heureusement n’était pas chez lui lorsque les événements se sont produits.

Zinédine Zidane (retraité)

Alors qu’il s’entraînait pour le Real Madrid, sa maison a été cambriolée, également en été et alors qu’il était loin de chez lui. La police a alors averti d’être particulièrement prudente avec ce qui était publié sur les réseaux sociaux.

Santiago Solari (retraité)

L’ancien entraîneur du Real Madrid a été victime de la technique dite de la sauterelle, c’est-à-dire accéder à la maison grâce à avoir grimpé aux arbres voisins. Heureusement, sa femme, Celia Spirandelli, a surpris le criminel et a réussi à le faire fuir.

Raphaël Varane (Manchester United)

Le Français jouait un match de Ligue des champions avec le Real Madrid lorsque sa maison a été saccagée. Ils ont emporté 70 000 euros et divers effets personnels.

Kevin-Prince Boateng (Hertha Berlin)

En novembre 2018, un gang organisé est entré dans la maison de l’ancien joueur de Barcelone et de l’UD Las Palmas et a emporté 300 000 euros de bijoux en plus d’argent liquide.

Arthur Mélo (Juventus)

Le milieu de terrain jouait un match Barcelone-Liverpool lorsqu’ils sont entrés chez lui en emportant une montre exclusive et d’autres effets personnels après avoir menacé son frère avec un objet pointu.

Gaby (retraité)

La maison de la légende de l’Atlético de Madrid était l’une des 200 entrées d’un gang d’Albanais qui se produisaient en groupes organisés. Ils ont accédé à l’étage supérieur sans couteaux ni armes à feu, profitant presque toujours du fait que les locataires n’étaient pas chez eux.

Dani Alves (Cougars)

Lors d’un match avec le PSG contre Montpellier, il a été victime d’un vol de bijoux et de montres d’une valeur d’un demi-million d’euros. Près de 20 mois plus tard, il réussit à faire condamner le voleur.

Thiago Silva (Chelsea)

Paris a été l’une des villes où les joueurs ont été les plus exposés. Comme Alves, Thiago Silva a subi des vols à son domicile au même titre que d’autres coéquipiers comme Eric Choupo-Moting, Marquinhos ou Sergio Rico

Nelson Semedo (Wolverhampton)

Quelques heures avant un Clásico avec Barcelone, les voleurs ont profité de sa concentration pour entrer dans sa maison.

Demarai Grey (Everton)

Le joueur, qui en 2019, lorsque les événements se sont produits, jouait pour Leicester, n’était pas chez lui lorsque l’agression s’est produite. Il y avait son bébé de quatre semaines et sa mère, Emma Hickman , qui dormait quand quelqu’un est entré dans la pièce avec une “machette orange qui ressemblait à une épée”.

Geoffrey Kondogbia (Athletic Madrid)

Il jouait un Valence – Villarreal lorsqu’ils sont entrés dans son chalet. L’intervention rapide des gardes de l’urbanisation a frustré l’assaut. Les joueurs Gabriel Paulista et Ezequiel Garay ont été victimes dans la même zone , en plus de Funes Mori lorsqu’il jouait le même match.

Sadio Mané (Bayern Munich)

Le Sénégalais jouait un match avec Liverpool contre son équipe actuelle lorsque les voleurs ont perquisitionné son domicile. La maison était vide à ce moment-là et les criminels ont pris des montres, des téléphones portables et une voiture.

Chris Smalling (Rome)

Trois hommes cagoulés sont entrés par effraction dans la maison du défenseur et l’ont forcé à ouvrir son coffre-fort alors que sa famille était également à la maison.

Emre Mor (Fenerbahçe)

Profitant d’un Celta – Villarreal, plusieurs voleurs ont dérobé des bijoux d’une valeur de 70 000 euros et divers objets personnels

Robin Olsen (Aston Villa)

Le gardien et sa famille se trouvaient chez eux lorsque des assaillants sont entrés et les ont menacés à coups de machette avant de s’emparer d’un bon pillage de bijoux et de montres de luxe.

Dele Alli (Besiktas)

L’ancien joueur de Tottenham a subi une agression à son domicile londonien en mai 2020. A cette époque, il a été menacé avec un couteau et frappé au visage par deux voleurs qui ont pris les bijoux et les montres du milieu de terrain.

Riyad Mahrez (Manchester City)

L’Algérien a rapporté que plusieurs voleurs sont entrés dans sa maison en emportant des montres, des bracelets et de l’argent liquide d’une valeur d’un demi-million d’euros.